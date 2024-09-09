Выборы и переговоры между Азербайджаном и Арменией: Токаев поговорил по телефону с Алиевым
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Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации.
Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.
Президент подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана.
Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.
Разговор носил исключительно дружеский характер.
Напомним, что в августе этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал Астану - он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Также Акорда публиковала кадры с неформальной встречи глав государств за ужином.
Стоит отметить, что на днях в Азербайджане состоялись парламентские выборы - по их итогам, партия президента страны Ильхама Алиева сохранила большинство. Выступающие против власти политические силы в новом парламенте страны представлены не будут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2159149-vybory-i-peregovory-mezhdu-azerbaydzhanom-i-armeniey-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-alievym/