Выборы и переговоры между Азербайджаном и Арменией: Токаев поговорил по телефону с Алиевым

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации.

Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.

Президент подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана.

Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.

Разговор носил исключительно дружеский характер.

Напомним, что в августе этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал Астану - он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Также Акорда публиковала кадры с неформальной встречи глав государств за ужином.

Стоит отметить, что на днях в Азербайджане состоялись парламентские выборы - по их итогам, партия президента страны Ильхама Алиева сохранила большинство. Выступающие против власти политические силы в новом парламенте страны представлены не будут.