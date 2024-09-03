Россия нанесла ракетный удар по военному институту связи в Полтаве: 49 погибших

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российского удара по Полтаве погибли более 40 человек. Удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, заявило украинское Минобороны. По неподтвержденным данным, под обстрел попал учебный центр ВСУ.

"Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших", — заявил Зеленский (цитата по его телеграм-каналу).

По последним данным из телеграм-канала главы областной военной администрации Филиппа Пронина, погибли 49 человек, еще 219 ранены.

Российские военные не комментировали сообщения об ударе, Би-би-си не может независимо подтвердить данные о жертвах. Об ударе по Полтаве и десятках погибших пишут российские провоенные блогеры.

Минобороны Украины сообщает, что российские военные использовали две баллистические ракеты.

"Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище", — говорится в официальном заявлении министерства.

Частично разрушено одно из зданий института, название которого Минобороны Украины не уточняет. Частично разрушено одно из зданий Института связи, пишет "Суспільне".

Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что удар пришелся по 179-му учебному центру войск связи.

179-й учебный центр войск связи расположен на территории расформированного Полтавского высшего военного командного училища связи, пишет Украинская служба Би-би-си.

"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло", — заявил Зеленский.

Много людей оказалось под завалами, спасателям и медикам удалось спасти 25 человек, сообщают Минобороны и МВД Украины.

Спасательные работы продолжаются.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал в телеграм-канале, что вблизи места попадания ракет находится жилой массив.

"В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады, — заявил Клименко. — Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе".

CNN и AP отмечают, что это одна из самых смертоносных одиночных атак российских военных с начала войны. Глава областной военной администрации Филипп Пронин объявил в Полтавской области трехдневный траур.

Как произошел удар

Около 09:10 местные жители слышали звуки двух взрывов в городе, сообщает "Суспільне Полтава". Перед этим в телеграмм-канале Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете, движущейся в направлении Полтавы.

Как отмечает аналитик Би-би-си Крис Партридж, в атаке на Полтаву, вероятно, использовались комплексы "Искандер-М" с заявленной дальностью стрельбы до 500 км. Ночью украинские военные сообщали о пусках "Искандеров" из Крыма.

Ракета несет кассетную или фугасную боевую часть весом до 700 кг, имеет точность поражения от 10 до 30 метров и способна нанести значительные разрушения, пишет Партридж.

Заместитель комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая первой в фейсбуке намекнула, что в Полтаве произошло что-то плохое. Она при этом упомянула удар по собравшимся на построение украинским военным в Заречном в ноябре 2023 году, который, по ее словам, ничему не научил командование.

Военный журналист Юрий Бутусов также связал многочисленные жертвы с действиями командиров ВСУ.

"Неудивительно, что массовые собрания продолжаются. Ответственности никакой нет, анализа нет, и ошибки, по которым власть не делает уроки, продолжаются и жертвы умножаются", — считает журналист.

В Минобороны Украины позже заявили, что в момент удара в институте шел учебный процесс, а построений военнослужащих не было.