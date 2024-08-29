Глава "Укрэнерго": Зимой нас ждет много испытаний, но катастрофы не будет

В течение следующей зимы Киев сможет обеспечить поставки электроэнергии потребителям в стране, несмотря на российские удары по электростанциям и другим энергетическим объектам, об этом в интервью Би-би-си заявил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, в этом году энергетическая система Украины лучше готова к зиме, чем год назад. За год "Укрэнерго" удалось объединить украинскую и европейскую энергосистемы, что обеспечило техническую возможность импорта электроэнергии из Европы.

Кроме того, как рассказал Кудрицкий Би-би-си, Украина получила от западных партнеров оборудование для восстановления пострадавших объектов энергетической инфраструктуры страны.

Кудрицкий отметил, что поврежденные электростанции "достаточно активно восстанавливаются", однако отказался уточнить, какую именно часть генерации удалось вернуть в строй.

Он признал, что полностью восстановить украинские электростанции до зимы не удастся, поэтому "мы все равно будем оперировать определенным снижением объема генерации по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года".

"Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута", — сказал он.

Владимир Кудрицкий. Фото: Kirill Chubotin / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

Однако, по словам Кудрицкого, ситуацию можно будет исправить, в том числе благодаря импорту электроэнергии из Европы. "Зимой у нас точно будет достаточно существенная поддержка со стороны европейских стран. Прежде всего потому, что [энергокомпания] "Укрэнерго" объединила украинскую и европейскую энергосистему, обеспечило эту техническую возможность импорта", — сказал собеседник Би-би-си.

Кудрицкий добавил, что Украина "накопила гигантский запас оборудования при помощи западных доноров". "И сегодня к нам ежемесячно приезжает намного больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять от атак, — заявил Кудрицкий. — У нас сегодня также есть инженерная защита наших объектов, именно на объектах "Укрэнерго". Это единственные объекты критической инфраструктуры, где есть такая защита, которая выдерживает прямое попадание, например, "шахедов".

"Легкой прогулки следующей зимой точно не будет", — признал он, но добавил, что "катастрофы, я уверен, мы не допустим".

Российские военные с осени 2022 года наносят массированные удары ракетами и беспилотниками по украинским энергетическим объектам.

В марте этого года Россия после некоторого затишья возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

В этом году были повреждены несколько значимых украинских гидро- и теплоэлектростанций.

В крупных городах Украины начались веерные отключения электроэнергии, особенно трудная ситуация складывалась в Харькове.

В ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по Украине, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе крупнейшая в стране ДнепроГЭС. После атаки станция приостанавливала работу.

В июне прошлого года в ходе войны России против Украины была разрушена Каховская ГЭС.