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Новости русской службы Би-би-си

Рекордная атака дронов на Москву и еще 14 регионов. Главное на данный момент

Опубликовано:

Последствие атаки
Последствие атаки. Фото: t.me/VVGLADKOV

Российское Минобороны заявило об атаке более 150 украинских беспилотников на 15 российских регионов, включая Москву. Два дрона сбили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, заявил мэр Сергей Собянин. В Подмосковье была атакована Каширская ГРЭС, еще одной целью стало Конаково в Тверской области, где также находится электростанция.

Как утверждает Минобороны России, удалось либо сбить, либо перехватить 158 беспилотников самолетного типа. Это рекордное число, но атаки с участием более 100 дронов уже были. 14 августа Минобороны России заявляло об уничтожении 117 дронов над восемью регионами.

Ночью до утреннего пресс-релиза Минобороны об атаках сообщили власти в 10 регионах. Военное ведомство добавило в список еще пять: Курскую, Тамбовскую, Смоленскую, Орловскую и Ивановскую области. В Курской области, как утверждается, уничтожено больше всего — 46 дронов. При этом цифры Минобороны не совпадают с теми, которые ночью давали губернаторы.

Начиная с часа ночи мэр Москвы Сергей Собянин каждый час сообщал в телеграме об очередном дроне, летевшем на Москву и сбитом в Московской области. К пяти утра набралось уже пять беспилотников в разных районах: Подольск, Ступино, Одинцово, Ленинский городской округ.

В половину седьмого Собянин сообщил, что одному дрону удалось проникнуть в Москву — он был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, «повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет». Позже еще один сбитый дрон упал на одно из помещений нефтезавода, из-за чего начался пожар.

К восьми утра мэр Москвы насчитывал уже 11 сбитых беспилотников (у Минобороны на два меньше). При этом Собянин не включал в свою статистику Каширу в Подмосковье, где целью удара стала электростанция на Оке.

Эту информацию в телеграме подтвердил глава городского округа Михаил Шувалов: «Была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало».

Подмосковье стало девятым атакованным регионом, а восьмым была Тверская область. Региональное правительство сообщило, что пять дронов система ПВО сбила «в районе Конаково».

К этому времени в телеграм-каналах уже появились утверждения о том, что атакована не только Каширская, но Конаковская ГРЭС на Волге. Официальных комментариев по этом поводу пока не было, а Минобороны сообщило лишь об одном беспилотнике в Тверской области, а не пяти.

Конаково находится рядом с Московской областью. В Тульской области, которая также граничит с Подмосковьем, областное министерство по региональной безопасности заявило о трех сбитых дронах.

Первым о том, что налет принял массированный характер, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Около часа ночи он сообщил о 12 сбитых беспилотниках, после двух часов — еще о 14. Утром подвел итог: 27 (у Минобороны России — 34).

В Воронежской области, согласно заявлению губернатора Александра Гусева, «уничтожили и подавили» 28 беспилотников, повреждены три частных дома, людей пострадавших нет.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал об уничтожении БПЛА (не уточняя их количество) над промышленной зоной Липецка и еще двумя районами региона. В соседней Рязанской области губернатор Павел Малков также сообщил о сбитых беспилотниках, не приведя никаких подробностей (Минобороны в итоге заявило о восьми сбитых дронах).

Десятым по счету регионом утром стала Калужская область, губернатор которой Владислав Шапша заявил об уничтожении дронов «в разных частях региона», в том числе на окраине Калуги (по версии военных, сбили пять).

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью подтвердил сообщения телеграм-каналов об очередном обстреле Белгорода. Он не уточнял, чем именно был обстрелян областной центр и Белгородский район.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он в телеграме.

Об отсутствии пострадавших говорилось в постах и других губернаторов, но в Белгороде сгорели несколько автомобилей (губернатор публиковал фото) и были повреждены фасады домов.

Вечером в пятницу Белгород попал под ракетный удар. Губернатор сообщал о пяти погибших и 46 раненых.

В тот же день шесть человек погибли в результате российского удара по Харькову, где один из снарядов попал в 12-этажный жилой дом. В субботу в результате очередного обстрела в Харькове погибли еще два человека, сообщала областная военная администрация.

Ранее в этом году целями атак украинских беспилотников регулярно становились российские военные аэродромы, а также нефтехранилища и объект нефтепереработки, Би-би-си подробно писала об этом.

В Украине массированным ударам подвергаются энергетические объекты и критическая инфраструктура, жертвами которых становятся мирные жители. Кроме того, российская армия регулярно обстреливает Харьков, Сумы и другие регионы Украины.

Утром в понедельник, 26 августа, Россия нанесла удар по Украине, использовав для этого более 100 ракет и около 100 ударных беспилотников. Украинский президент Владимир Зеленский тогда заявил, что это был «один из самых больших ударов» за время войны.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2155686-rekordnaya-ataka-dronov-na-moskvu-i-eshche-14-regionov-glavnoe-na-dannyy-moment/

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