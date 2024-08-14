Снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих планируют в Турции

В Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну. Кроме того, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты.

"РИА Новости" со ссылкой на газету Sabah пишет, что власти Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

"Министр внутренних дел Ерликая также объявил (...) о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", - говорится в публикации.

Кроме того, добавил министр, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев.

На сайте РБК добавили, что в начале июля парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, которые, в том числе ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах.

Правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), которые дают разрешение сотрудникам службы безопасности досматривать личный багаж пассажиров, в том числе электронные устройства, на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Сообщается, что пассажиров, отказавшихся предоставить вещи для досмотра, не пустят в аэропорт или зону вылета. Запрещенные к провозу вещи и предметы будут конфискованы на месте.

Ранее сообщалось, что снимать отпечатки пальцев у детей планируют в Казахстане. На портале "Открытые НПА" появился проект приказа МВД, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

Напомним, в прошлом году на брифинге МВД рассказали, как будут проводить дактилоскопию при получении удостоверения и паспорта в Казахстане с 2024 года и для чего это нужно.

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года. В середине декабря 2023 года в законопроект внесли изменения - процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

На сайте "Электронного правительства" поясняется, что дактилоскопическая информация - это информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности.