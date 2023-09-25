Дактилоскопия при получении удостоверения в Казахстане: что нужно знать

На брифинге МВД рассказали, как будут проводить дактилоскопию при получении удостоверения и паспорта в Казахстане с 2024 года и для чего это нужно, передает корреспондент NUR.KZ.

Когда и для кого вводится

В МВД напомнили: с 1 января 2024 года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности.

Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лиц без гражданства.

Пройти процедуру должны будут все казахстанцы и постоянно проживающие в стране иностранцы. Дети до 12 лет дактилоскопию не проходят, дети с 12 до 16 лет могут пройти ее на добровольной основе.

Можно ли отказаться

По информации МВД, в случае отказа от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 443-1 КоАП РК.

Согласно данной статье, отказ граждан РК от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП (6900 тенге). Отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет административное выдворение за пределы страны.

Зачем вводят дактилоскопию

Как сообщил старший инспектор Комитета миграционной службы МВД Нуржан Джанабаев, дактилоскопия позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев от мошеннических и иных преступных действий.

Также дактилоскопическая регистрация предусматривает упрощение пересечения государственных границ других стран.

По мнению спикера, процедура упростит и ускорит восстановление документов, удостоверяющих личность как в повседневной жизни, так при несчастных случаях, в том числе техногенного и природного характера.

В дальнейшем, по его словам, благодаря дактилоскопической информации появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны.

"Для людей, страдающих потерей памяти, дактилоскопическая регистрация будет иметь особое значение. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия поможет родственникам найти пропавшего члена семьи.

Или другой пример: гражданин Казахстана выехал на постоянное место жительства за пределы страны. Если он потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не возникнет", – сообщил спикер.

Могут ли отпечатки "утечь" из базы

"Для тех, кто опасается в безопасности хранения своих отпечатков пальцев и утечки персональных данных из системы, информируем, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.

Дактилоскопическая информация граждан Казахстана, прошедших дактилоскопическую регистрацию, будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют", – заявил старший инспектор КМС.

Напомним, закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Но в январе 2021 года в МВД сообщили, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили нехваткой выделенных средств.

В конце декабря прошлого года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

В марте текущего года МВД Казахстана разработало правила оформления паспортов, удостоверений, видов на жительство и проездных. В ведомстве также объяснили, как будет проходить процедура снятия отпечатков пальцев в центрах обслуживания населения.

В июле мы писали, что на портале "Открытые НПА" появился проект приказа, согласно которому с 2024 года документы, удостоверяющие личность казахстанцев, будут содержать отпечатки пальцев рук владельца.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что дактилоскопическая информация – информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности.