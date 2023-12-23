Токаев подписал закон о дактилоскопии в Казахстане

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации".

Текст Закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

Дактилоскопия в Казахстане

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и изначально должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако позже было принято решение, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причиной переноса стала нехватка средств.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года.

В середине декабря этого года стало известно, что дактилоскопию в Казахстане сделают добровольной.

А два дня назад сенат одобрил в двух чтениях закон о добровольной дактилоскопической регистрации казахстанцев. Документ направили на подпись президенту.