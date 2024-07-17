Снимать отпечатки пальцев у детей планируют в Казахстане

Вчера, 16 июля, на портале "Открытые НПА" появился проект приказа МВД, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет, передает NUR.KZ.

Соответствующий проект приказа "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан" находится в статусе публичного обсуждения до 30 июля.

В том числе, в нем предлагается осуществлять сбор дактилоскопической информации:

граждан Республики Казахстан, обратившихся для получения удостоверения личности и (или) паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия; детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия; иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста:

обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в Казахстане; удостоверения лица без гражданства; удостоверения беженца; проездного документа.

Снятие отпечатков пальцев у детей предполагается проводить с их согласия и в присутствии законного представителя, отмечается в документе.

Что касается иностранцев и лиц без гражданства - дактилоскопия также рассматривается для достигших 16-летнего возраста, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК.

Снятие отпечатков пальцев у лица, подлежащего дактилоскопической регистрации, недееспособность которого установлена судом, планируется в присутствии и на основании письменного заявления его опекуна.

Напомним, в прошлом году на брифинге МВД рассказали, как будут проводить дактилоскопию при получении удостоверения и паспорта в Казахстане с 2024 года и для чего это нужно.

В МВД тогда напомнили: с 1 января 2024 года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности.

Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лиц без гражданства.

Проходят процедуру все казахстанцы и постоянно проживающие в стране иностранцы. Тогда сообщалось, что дети до 12 лет дактилоскопию не проходят, а дети с 12 до 16 лет могут пройти ее на добровольной основе.

В соответствии со статьей 443-1 КоАП РК, в случае отказа от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность.

Согласно данной статье, отказ граждан РК от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП (7384 тенге). Отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет административное выдворение за пределы страны.

Как сообщил старший инспектор Комитета миграционной службы МВД Нуржан Джанабаев, дактилоскопия позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев от мошеннических и иных преступных действий. Также дактилоскопическая регистрация предусматривает упрощение пересечения государственных границ других стран.

На сайте "Электронного правительства" поясняется, что дактилоскопическая информация - это информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности.