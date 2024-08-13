Соцсеть X столкнулась с массированной кибератакой во время интервью Трампа

Бизнесмен Илон Маск заявил, что социальная сеть Х подверглась массированной кибератаке в тот момент, когда там транслировали интервью с Дональдом Трампом.

Об этом Маск заявил в своем микроблоге в Х.

"Похоже, на Х идет массированная DDOS-атака. Работаем над ее отключением. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позже",- написал он.

Напомним, ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп, который вновь борется за пост главы государства, даст большое интервью Илону Маску.

Стоит отметить, что прежнее руководство Twitter (ныне X) заморозило аккаунт экс-президента США после штурма Капитолия в 2021 году. Тем мне менее в ноябре 2022 года аккаунт разблокировали.

Накануне стало известно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп после долгого отсутствия вернулся в соцсеть X, в первом посте опубликовав свое предвыборное видео.

Сегодня в соцсети вышло интервью Трампа - в нем он дал свою оценку Камале Харрис и высказался о Джо Байдене.

В ходе беседы он признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.