Соцсеть X столкнулась с массированной кибератакой во время интервью Трампа
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Бизнесмен Илон Маск заявил, что социальная сеть Х подверглась массированной кибератаке в тот момент, когда там транслировали интервью с Дональдом Трампом.
Об этом Маск заявил в своем микроблоге в Х.
"Похоже, на Х идет массированная DDOS-атака. Работаем над ее отключением. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позже",- написал он.
Напомним, ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп, который вновь борется за пост главы государства, даст большое интервью Илону Маску.
Стоит отметить, что прежнее руководство Twitter (ныне X) заморозило аккаунт экс-президента США после штурма Капитолия в 2021 году. Тем мне менее в ноябре 2022 года аккаунт разблокировали.
Накануне стало известно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп после долгого отсутствия вернулся в соцсеть X, в первом посте опубликовав свое предвыборное видео.
Сегодня в соцсети вышло интервью Трампа - в нем он дал свою оценку Камале Харрис и высказался о Джо Байдене.
В ходе беседы он признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2148082-socset-x-stolknulas-s-massirovannoy-kiberatakoy-vo-vremya-intervyu-trampa/