Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Огромное количество военной силы" перебросили США на Ближний Восток, сообщили СМИ

Опубликовано:

Военные Израиля
Военные Израиля. Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток "огромное количество военной силы", опасаясь возможного нападения Ирана на Израиль, рассказал The Jerusalem Post источник в Белом доме, передает NUR.KZ.

Неназванный чиновник из Белого дома заявил, что Штаты на Ближнем Востоке готовятся к возможной обороне. Хотя на данный момент американская сторона не видит оснований для "нападения Ирана на Израиль".

Чиновник утверждает, что США перебросили в регион "огромное количество военной силы", включая самолеты F-22.

"Если (Иран - прим. JP) начнет крупную войну на Ближнем Востоке с массированной атакой на Израиль, которой он угрожает в координации с другими группами, то это, очевидно, поставит под угрозу любые надежды на прекращение огня в Газе", - добавил чиновник.

Ранее власти Катара, Египта и США призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября прошлого года.

Напомним, недавно Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - информацию о его гибели подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

Недавно, как писала Русская служба Би-би-си, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Иран и Израиль должны избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2146693-ogromnoe-kolichestvo-voennoy-sily-perebrosili-ssha-na-blizhniy-vostok-soobshchili-v-smi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie