"Огромное количество военной силы" перебросили США на Ближний Восток, сообщили СМИ

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток "огромное количество военной силы", опасаясь возможного нападения Ирана на Израиль, рассказал The Jerusalem Post источник в Белом доме, передает NUR.KZ.

Неназванный чиновник из Белого дома заявил, что Штаты на Ближнем Востоке готовятся к возможной обороне. Хотя на данный момент американская сторона не видит оснований для "нападения Ирана на Израиль".

Чиновник утверждает, что США перебросили в регион "огромное количество военной силы", включая самолеты F-22.

"Если (Иран - прим. JP) начнет крупную войну на Ближнем Востоке с массированной атакой на Израиль, которой он угрожает в координации с другими группами, то это, очевидно, поставит под угрозу любые надежды на прекращение огня в Газе", - добавил чиновник.

Ранее власти Катара, Египта и США призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября прошлого года.

Напомним, недавно Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - информацию о его гибели подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

Недавно, как писала Русская служба Би-би-си, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Иран и Израиль должны избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке.