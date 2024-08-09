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Катар, Египет и США призвали Израиль и ХАМАС срочно возобновить переговоры

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Израильские солдаты на границе сектора Газа
Израильские солдаты на границе сектора Газа. Фото: Amir Levy / Getty Images

Власти Катара, Египта и США призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября прошлого года.

"Мы призвали стороны к срочному возобновлению переговоров 15 августа в Дохе или Каире, чтобы устранить все оставшиеся пробелы и начать выполнение соглашения без каких-либо задержек", — говорится в совместном заявлении.

Возобновление переговоров — попытка снизить напряженность в регионе и избежать эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Власти Ирана и ливанская "Хезболла" обещали возмездие Израилю, который свою причастность к смерти Хании не признавал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе обратился с прямым призывом к Ирану и Израилю избегать эскалации на Ближнем Востоке.

Американские СМИ сообщали, что в Белом доме были в ярости после убийства Хании, считая, что оно может сорвать переговоры о перемирии в Газе, в которых наметился прогресс.

"Три наших команды неустанно работали в течение многих месяцев, чтобы выработать рамочное соглашение, которое теперь лежит на столе, — говорится в заявлении трех стран. — Осталось только завершить детали его реализации. Это соглашение основано на принципах, изложенных президентом Байденом 31 мая 2024 года и одобренных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

Нельзя больше терять время и оправдывать дальнейшие задержки. Настало время освободить заложников, начать прекращение огня и реализовать это соглашение".

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что израильская делегация отправится на переговоры 15 августа.

"В соответствии с предложением США и посредников, 15 августа Израиль направит делегацию переговорщиков в место, которое будет определено, для окончательного согласования деталей и реализации рамочного соглашения", — говорится в заявлении.

Представители ХАМАС пока не давали комментариев.

Ближневосточные и американские посредники признавали, что добиться заключения сделки о перемирии после смерти Хании будет непросто.

Израильские власти считают нового лидера группировки Яхью Синвара организатором беспрецедентного нападения ХАМАС, в результате которого погибло более 1200 человек, а 251 израильтянин был взят в заложники.

Невозможно предсказать и действия "Хезболлы", которая клянется отомстить не только за смерть лидера ХАМАС, но и за своего командира Фуада Шукра, убитого в Бейруте.

Издание Politico накануне писало со ссылкой на источники, что Иран, возможно, пересмотрел свои планы, а телекомпания CNN сообщала, что "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от позиции Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2146675-katar-egipet-i-ssha-prizvali-izrail-i-hamas-srochno-vozobnovit-peregovory/

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