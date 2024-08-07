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Блинкен призвал Иран и Израиль избегать эскалации, а нового лидера ХАМАС — обеспечить перемирие в Газе

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein/POOL/AFP via Getty Images

Иран и Израиль должны избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Никто не должен обострять конфликт. Мы ведем интенсивную дипломатическую работу с союзниками и партнерами, донося эту мысль непосредственно до Ирана. Мы также напрямую передали это послание Израилю», — сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с министрами иностранных дел и обороны Австралии.

«Дальнейшие нападения только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и никто не может полностью контролировать, — добавил он. — Необходимо, чтобы все в регионе оценили ситуацию, осознали риск просчета и приняли решения, которые снимут напряженность, а не усилят ее».

Иран винит Израиль в убийстве лидера группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе и пообещал «неотвратимое возмездие». Во вторник лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла также пообещал отомстить за смерть Хании и убийство своего военного командира Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту.

Выступая через неделю после убийства Шукра, Насралла сказал, что ответные меры будут «мощными и эффективными». По его словам, группировка может действовать самостоятельно или в координации с другими силами в регионе.

Во вторник также стало известно, что на место Хании назначен Яхья Синвар, ранее возглавлявший политбюро ХАМАС в Газе.

Блинкен сказал журналистам, что Синвар способен обеспечить достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

По его словам, переговоры о перемирии и освобождении израильских заложников продолжаются, несмотря на убийство Хании, и достигли финальной стадии.

«Он был и остается главным человеком [в ХАМАС], который принимает решения, когда речь идет о заключении перемирия. И поэтому я думаю, что [...] именно он должен решить, стоит ли продвигаться вперед в вопросе прекращения огня, которое, очевидно, поможет многим палестинцам», — сказал Блинкен журналистам.

Как писало в понедельник издание Times of Israel со ссылкой на источники, переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников приостановлены и должны были возобновиться только после того, как Иран определится с ответом на убийство Хании, а ХАМАС — с новым лидером.

После этого катарские, египетские и американские посредники смогут продолжить усилия по заключению сделки, хотя они и признают, что после убийства лидера ХАМАС сделать это будет гораздо сложнее. По их словам, ХАМАС пока не проявил никакого интереса к возвращению за стол переговоров.

Washington Post, тем временем, пишет со ссылкой на источники, что Белый дом был возмущен убийством Исмаила Хании — в Вашингтоне посчитали, что произошедшее может сорвать многомесячные переговоры о перемирии, в которых наметился прогресс.

Хотя израильские власти отказались комментировать убийство Хании, они сразу же после удара в Тегеране сообщили американским официальным лицам, что стоят за операцией, пишет WP.

Аналитики отмечают, что в отличие от Синвара, который, как считается, скрывается в сети туннелей под Газой, Хания жил в Катаре и свободно ездил за границу, что поднимает новые вопросы о том, почему был выбран именно этот момент для нанесения удара.

«Если ваша цель — заключить сделку, зачем убивать Ханию сейчас и делать это так, чтобы заставить иранцев ответить?» — сказал изданию бывший американский посланник в Израиле Деннис Росс.

Израильский чиновник сказал Washington Post, что разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе был напряженным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2145666-blinken-prizval-iran-i-izrail-izbegat-eskalacii-a-novogo-lidera-hamas-obespechit-peremirie-v-gaze/

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