В ХАМАС избрали нового главу политбюро вместо убитого Хании

ХАМАС избрало нового главу политбюро Яхью ас-Синвара вместо убитого в Иране лидера политического крыла движения Исмаила Хании, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, новоизбранный Яхья ас-Синвар до этого был лидером движения в секторе Газа.

"Движение исламского сопротивления ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара главой политбюро движения вместо убитого Исмаила Хании", - сообщает издание со ссылкой на заявление ХАМАС.

Яхья ас-Синвар, согласно информации на сайте Britannica, родился 29 октября 1962 года в лагере беженцев Хан-Юнис, на юге сектора Газа. С 2017 года - лидер движения ХАМАС в секторе Газа. Является одним из "вдохновителей" нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, в конце июля стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Сообщается, что он был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.

Сообщалось также, что внеочередное заседание проведет СБ ООН в связи с убийством Хании Исмаила.

После этих событий казахстанский МИД рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана.

В конце недели, как сообщает Русская служба BBC, Пентагон объявил, что на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке командование США решило дополнительно разместить поблизости несколько военных кораблей и истребителей.

В СМИ ранее также назвали возможную дату удара Ирана по Израилю.