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Нобелевский лауреат стал советником временного правительства Бангладеш

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Мухаммад Юнус
Мухаммад Юнус. Фото: NurPhoto/Getty Images

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш. Это случилось после того, как премьер-министр Бангладеш ушла в отставку и покинула страну.

Как сообщает РИА Новости, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш.

О том, что Мухаммад Юнус согласился приступить к работе на посту главного советника правительства свидетельствует и публикация издания The Daily star.

"Когда со мной связались от имени студентов, я сначала не согласился. Я сказал им, что мне нужно закончить много работы. Но студенты неоднократно просили меня об этом.

Если студенты могут пожертвовать стольким, если народ страны может пожертвовать стольким, то и на мне лежит определенная ответственность. Тогда я сказал студентам, что могу взять на себя ответственность", - цитирует издание слова Мухаммад Юнуса.

Сообщается, что на данный момент Юнус находится за пределами страны и вернется в Бангладеш "как можно скорее".

Накануне стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне антиправительственных протестов и вместе со своей сестрой покинула страну.

Напомним, в середине июля, по данным Русской службы BBC, в ходе ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией в столице Бангладеш Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Протесты продолжались несколько дней и сообщалось, что погибли десятки человек, а сотни получили ранения.

Отмечалось, что студенты называют существующий порядок дискриминацией и требуют, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

Тогда же премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала студентов к спокойствию, однако ситуация только ухудшилась.

Мухаммад Юнус, как сообщается на официальном сайте Нобелевской премии, родился в 1940 году в портовом городе Читтагонг. Он учился в Университете Дакки в Бангладеш, затем получил стипендию Фулбрайта для изучения экономики в Университете Вандербильта.

Вернувшись в Бангладеш, Юнус возглавил экономический факультет в Университете Читтагонг.

В 1983 году Мухаммад Юнус основал Grameen Bank в Бангладеш. Его целью было помочь бедным людям выбраться из нищеты, предоставляя кредиты на подходящих для них условиях и обучая их нескольким надежным финансовым принципам, чтобы они могли помочь себе сами. За этот проект он в 2006 году получил Нобелевскую премию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2145156-nobelevskiy-laureat-stal-sovetnikom-vremennogo-pravitelstva-bangladesh/

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