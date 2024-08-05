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Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну

Опубликовано:

Шейх Хасина
Шейх Хасина. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне антиправительственных протестов и вместе со своей сестрой покинула страну. Сообщается о двух странах, куда могла уехать Шейх Хасина.

Как сообщает Euronews со ссылкой на местные СМИ, глава правительства Шейх Хасина ушла в отставку на фоне антиправительственных протестов. Ранее протестующие прорвались в резиденцию премьера, и было заявлено, что премьер отправилась в "безопасное место".

Вместе с сестрой Хасина покинула страну. Она вылетела на военном вертолете из Бангабхабана и отправилась в Западную Бенгалию в Индии, пишет издание.

Сообщается, что по меньшей мере 95 человек, включая не менее 14 полицейских, погибли в столкновениях в столице Бангладеш Дакке в воскресенье, сотни человек получили ранения.

О том, что премьер Бангладеш бежала в Индию, сообщает и Sky News. Отмечается, что сообщения об отставке г-жи Хасины подтвердили представители местной армии, а также представители Верховного комиссариата Бангладеш в Дели.

Издание сообщает также, что в стране решается вопрос о формировании временного правительства с представителями основных политических партий.

При этом по данным РИА Новости, которое ссылается на местный телеканал, Шейх Хасина "могла покинуть страну и уехать в Финляндию".

Напомним, в середине июля, по данным Русской службы BBC, в ходе ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией в столице Бангладеш Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Протесты продолжались несколько дней и сообщалось, что погибли десятки человек, а сотни получили ранения.

Отмечалось, что студенты называют существующий порядок дискриминацией и требуют, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

Тогда же премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала студентов к спокойствию, однако ситуация только ухудшилась.

Шейх Хасина, как сообщается на сайте ТАСС, родилась 28 сентября 1947 года в деревне Тонгипара в Восточной Бенгалии.

После победы возглавляемой ею партии "Народная Лига" на выборах в 1996 года, Хасина возглавила правительство, став второй женщиной на посту премьер-министра и первым премьером, завершившим полный пятилетний срок.

В январе 2009 года Шейх Хасина вновь стала премьер-министром. Сохранила этот пост по итогам выборов 2014, 2018 и 2024 годов. Таким образом, Шейх Хасина занимает пост главы правительства дольше всех в истории Бангладеш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144709-premer-bangladesh-ushla-v-otstavku-na-fone-besporyadkov-i-pokinula-stranu/

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