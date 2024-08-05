Протесты в Бангладеш: премьер-министр покинула страну, толпа захватила ее резиденцию, поступают сообщения о грабежах

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в соседнюю Индию. Страна охвачена массовыми протестами, которые привели к гибели сотен людей.

В обращении к стране начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман подтвердил, что премьер-министр ушла в отставку.

По имеющимся сведениям, Хасина улетела на вертолете в соседнюю Индию, где ей была обещана безопасность.

Вакер-уз-Заман заявил, что будет сформировано временное правительство.

Он добавил, что собирается встретиться с президентом Мухаммедом Шахабуддином и надеется, что решение будет найдено к концу дня.

По словам Замана, он уже поговорил с оппозиционными политическими партиями. Кто возглавит правительство, пока неясно.

Генерал также пообещал «справедливость» для всего бангладешского народа — то, чего требуют протестующие после гибели сотен людей в течение последних нескольких недель.

В понедельник многотысячная толпа ворвалась внутрь «Ганобхабана», резиденции премьер-министра.

Появились кадры, на которых видно, как демонстранты громят резиденцию премьер-министра. Некоторые из протестующих выносят из нее стулья и, похоже, диван.

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.

Толпа протестующих. Фото: Suman Kanti Paul/Drik/Getty Images

Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от Дакки.

Корреспонденты Бангладешской службы Би-би-си сообщают о массовых грабежах в Дакке. По сообщениям, демонстранты ворвались в резиденцию министра внутренних дел Асадуззамана Хана в столичном районе Дханмонди и разгромили ее.

Как сообщают наши коллеги, протестующие взяли штурмом главные ворота и вошли в здание, из дома валит дым.

Один из демонстрантов рассказал Би-би-си, что статуя отца экс-премьера, лидера движения за независимость шейха Муджибура Рахмана, также была повреждена. Демонстранты также подожгли мемориальный музей Муджибура, убитого в 1975 году на посту президента.

Толпа также повредила личные автомобили нескольких министров, оставленных в этом районе; люди, по словам собеседника Би-би-си, забираются на выведенную на улицы бронетехнику.

По сообщениям из города Силхет на востоке страны, там были подожжены офисы заместителя комиссара и суперинтенданта полиции и разгромлены дома нескольких членов местного совета.

Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу на госслужбе начались в июле. Протесты переросли в кампанию за отстранение от власти Хасины, которая правит уже 15 лет и в последний раз была переизбрана на четвертый срок в этом январе.

С начала массовых протестов погибло более 280 человек.

Ранее в Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет по всей стране: судя по всему, это было ее последнее распоряжение в этой должности.

Бегство Хасины

Как сообщила телекомпания CNN, 76-летняя Шейх Хасина в понедельник прилетела в город Агартала на северо-востоке Индии. Индия намерена предложить Хасине безопасный проезд, говорится в сообщении со ссылкой на источники в разведке.

Шейх Хасина. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Некоторые СМИ в Индии и Бангладеш предположили, что она может отправиться в Лондон.

Хасина установила тесные связи с Индией с момента своего первого избрания в 1996 году, и на протяжении многих лет Индия была главным союзником Бангладеш.

Бангладеш граничит с рядом северо-восточных индийских штатов, многие из которых десятилетиями боролись с местными вооруженными мятежниками, и власти Бангладеш помогали в этой борьбе.

За время своего пребывания у власти Хасина пресекла деятельность антииндийских военизированных группировок в Бангладеш, а также разрешила Индии транзит, чтобы индийские товары быстрее попадали в штаты, частично отделенные территорией Бангладеш от основной территории Индии.

Однако ее тесные связи с Дели часто критиковали представители оппозиционных партий и активисты, которые заявляют, что Индия должна дружить со всем народом Бангладеш, а не с одной конкретной партией.

Сын Шейх Хасины Саджиб Вазед Джой заявил Би-би-си, что его мать не вернется в политику, и сказал, что она «так разочарована тем, что после всех ее тяжелых трудов меньшинство восстало против нее». Джой, бывший до сегодняшнего дня официальным советником премьер-министра, сказал, что его мать рассматривала возможность отставки еще в воскресенье и покинула страну в целях собственной безопасности, когда на этом настояла ее семья.

Хасина была премьер-министром страны дважды: с 1996 по 2001 год, и затем с 2009 по настоящее время.

Протесты в Бангладеш

В июле Бангладеш охватили массовые протесты: студенты вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года.

Отмененная в 2018 году правительством премьер-министра Шейх Хасины, система квот была в июне восстановлена судом низшей инстанции, что вызвало бурные протесты.

Студенты называли существующий порядок дискриминацией и требовали, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

Власти Бангладеш ввели по всей стране режим повышенной угрозы. Практически повсеместно отключили интернет, в некоторых районах не работали телефонные линии. В столице действовал комендантский час. Власти обвинили протестующих в поджоге здания государственной телекомпании BTV. Полиция применил против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Спустя несколько дней Высший суд Бангладеш отменил большинство квот на рабочие места в государственном секторе, оставив ветеранам лишь 5% мест и закрепив 93% рабочих мест в государственном секторе за людьми в зависимости от их профпригодности.

Однако правительство сразу не отреагировал на решение суда, и представители студенческих организаций заявили, что протесты продолжатся.

Бангладеш — одна из самых быстрорастущих экономик в мире, но этот рост не привел к появлению рабочих мест для выпускников университетов. По оценкам, около 18 миллионов молодых бангладешцев находятся в поисках работы.

Уровень безработицы среди выпускников университетов выше, чем среди их менее образованных сверстников.

Лутфей Сиддики, приглашенный профессор Лондонской школы экономики, в интервью Би-би-си сказал, что смена режима в Бангладеш — это «экономическая неизбежность».

«Правительство Шейх Хасины, похоже, потеряло и право, и возможность управлять страной. Скоро у него закончатся и ресурсы для этого», — сказал Сиддики.

По его мнению, молодежь, которая в основном возглавляет протесты, также является «основным природным ресурсом» Бангладеш. Сиддики считает, что это «актив, который может легко превратиться в пассив без работы, надежды или представительства».

Более 40% граждан Бангладеш в возрасте от 15 до 24 лет не имеют ни работы, ни образования, что в сочетании с постоянной инфляцией и другими экономическими проблемами создало «экономическую коробку с зажигательной смесью, которая просто ждала искры», считает он.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Бангладеш остановить насилие.

Он также выразил озабоченность по поводу массового шествия, которое запланировано в Дакке на понедельник, и предупредил о риске дальнейшей эскалации.

«Правительство должно прекратить преследование тех, кто мирно участвует в протестном движении, немедленно освободить задержанных, восстановить полный доступ в интернет и создать условия для конструктивного диалога», — заявил он.