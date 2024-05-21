Срок полномочий Зеленского на посту президента истек: в ООН сделали заявление

Представитель ООН Стефан Дюжаррик озвучил позицию организации по отмене выборов президента Украины, несмотря на истечение срока полномочий Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам официального представителя Организации Объединенных Наций, Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства.

"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", - заявил Дюжаррик.

Напомним, Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность.

Согласно Конституции Украины, президент страны избирается сроком на пять лет, соответственно, выборы должны были пройти в марте этого года.

При этом, согласно действующему законодательству, в условиях военного положения - а оно действует в Украине с 2022 года - проведение выборов запрещено.

Тем не менее, в ноябре прошлого года появились слухи, что в 2024 году в Украине пройдут выборы президента. Об этом заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Позже сам глава Украины Владимир Зеленский высказался против проведения президентских выборов в 2024 году.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины", – отметил он.

К слову, в прошлом году Зеленский заявлял, что не собирается баллотироваться на второй срок в случае окончания военных действий, однако, если они продолжатся, то он намерен остаться на своем посту.

Добавим, ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно изменится в Украине с истечением срока полномочий Зеленского и как это может сказаться на ходе войны.