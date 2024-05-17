Путин отрицает планы захвата Харькова и связывает наступление с созданием "санитарной зоны"

Планов по взятию Харькова у России «на сегодняшний день» нет, утверждает президент Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Китае. В апреле он пригрозил создать «санитарную зону» на границе Харьковской и Белгородской областей и сейчас снова говорит о ней.

Заявление Путина прозвучало на фоне начавшегося в мае российского наступления на севере Харьковской области. Он назвал эти наступательные действия попыткой создать так называемую санитарную зону в ответ на обстрелы ВСУ.

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении — это тоже их вина, — сказал Путин на пресс-конференции в Харбине. — Потому что они обстреливают и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы в приграничных территориях, включая Белгород. Ну там же гражданские люди гибнут».

«Я говорил публично, что если это будет продолжаться, то мы вынуждены будем создать зоны безопасности. Санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — добавил Путин.

О планах создания «санитарной зоны» российский президент объявил на пресс-конференции 18 марта. Он тогда отвечал на вопрос, необходимо ли присоединение Харьковской области к России, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную „санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — говорил Путин.

10 мая украинские военные сообщили, что Россия начала наступательные операции на севере Харьковской области в районе, граничащем с Белгородской областью. Вскоре это подтвердило Минобороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 17 мая заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии в Харьковской области.

«Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения — и не было», — сказал Зеленский на встрече с журналистами.

На этой неделе российская армия, как сообщалось, пытается продвинуться на направлении в сторону села Липцы к северу от областного центра. ВСУ были вынуждены отойти на несколько километров от границы.

Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва, заявил в пятницу в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, основные усилия здесь противник сосредоточил на захвате Волчанска и на направлении Липцов, стремясь выйти в тыл украинских войск.

«При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений», — сказал Сырский.

Западные и украинские СМИ сообщали неделю назад, что цель России — создать 10-километровую буферную зону вдоль северной границы в Харьковской области. Это не только позволит защитить приграничные населенные пункты в России от артиллерийских обстрелов, но и сделать Харьков досягаемым для российской ствольной артиллерии, отмечал американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты не отбрасывали версию о том, что сейчас Россия создает условия для масштабного наступления на Харьков в дальнейшем. Однако сейчас они не видят условий для него.