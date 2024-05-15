США выделят Украине еще 2 млрд долларов помощи, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Штатов направят дополнительные 2 млрд долларов Украине для закупки оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК Украина.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США направят Украине 2 млрд долларов дополнительного финансирования.

"У нас есть дополнительная помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - сообщил он.

Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.

Блинкен добавил, что часть финансовой помощи также может быть направлена на закупку оружия в других странах.

Энтони Блинкен прибыл в визитом в Украину во вторник. В тот день стало известно, что госсекретарь США исполнил под гитару песню прямо на сцене одного из баров в Киеве.

Это четвертый визит Блинкена в страну с начала войны в Украине, передает DW.

Прибыл Блинкен в город ночным поездом из Польши. В Киеве он запланировал переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Среди прочего они собирались обсудить ситуацию на фронте, влияние новой помощи США в области безопасности и экономики.

Добавим, что в конце апреля президент США Джо Байден подписал пакет законов, предусматривающих в том числе выделение военной помощи в размере 95 млрд долларов Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Так, почти 61 млрд направили украинской стороне.