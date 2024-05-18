Задача пяти лет. Под угрозой ли легитимность Владимира Зеленского после 20 мая?

В 2019 году Владимир Зеленский избрался на пятилетний срок. Предполагалось, что если он не пойдет на второй срок или проиграет, его полномочия закончатся весной 2024 года с инаугурацией нового лидера. 20 мая исполняется ровно пять лет нахождения Зеленского у власти.

Для самого украинского лидера 20 мая станет очередным рабочим днем. Возможно, более напряженным, чем обычно, из-за ситуации на фронте. В связи с обострением боевых действий Зеленский отменил все международные визиты, в четверг провел заседание Ставки главнокомандующего в Харькове и выразил уверенность в том, что российское наступление будет сорвано. А уже дальше в планах Зеленского – подготовка к июньскому «саммиту мира», продолжение сооружения фортификаций, усиление украинской армии и перелом ситуации на фронте.

Для российской пропаганды и ряда украинских оппонентов Зеленского следующий понедельник – его последний день на должности президента Украины. День, в который Зеленский превращается в «просроченного президента», а Украина – в государство без легитимной власти.

Киевские собеседники Би-би-си утверждают, что таким образом прямо сейчас разворачивается самая масштабная комплексная информационная операция российских спецслужб в истории, цель которой – свержение в Украине законной власти и военное поражение Киева.

Би-би-си попыталась разобраться в анатомии «проблемы 20 мая» и проанализировать, что именно изменится для Владимира Зеленского, украинского общества и государства в целом с этой датой.

Как читать конституцию?

Владимир Зеленский принял президентскую присягу 20 мая 2019 года. Фото: NurPhoto/Getty Images

Суть проблемы – в коллизии нескольких статей украинской конституции.

С одной стороны, она четко указывает, что срок полномочий президента Украины составляет пять лет. С другой – в конституции написано, что президент пребывает в должности до избрания и вступления на пост следующего главы государства. С третьей стороны, конституция прямо запрещает во время военного положения проводить выборы Верховной рады, а вот запрета на проведение президентских выборов в ее тексте нет.

Посему в Украине и за ее пределами есть люди, которые расшифровывают эту юридическую конструкцию следующим образом.

Раз президентский срок составляет пять лет, значит, 20 мая 2024 года – последний день президентства Владимира Зеленского. Его должен был бы сменить победитель выборов, но они не были назначены, хотя конституция вполне разрешала их проводить.

Но раз уж так случилось, то нужно признать, что уже 21 мая Владимир Зеленский перестанет быть легитимным президентом. Поэтому он должен уйти в отставку и передать свои полномочия, как это, опять же, прописано в конституции, спикеру Верховной Рады. И уже спикер, в нашем случае – член президентской партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук – должен оставаться в ранге и.о. президента, пока новый глава государства не будет избран на выборах, когда бы они ни были проведены.

Пребывание спикера парламента в ранге и.о. президента, напоминают адепты этой юридической теории, – для Украины не новость. В феврале 2014 года после бегства из Киева Виктора Януковича Рада избрала спикером Александра Турчинова и он исполнял полномочия главы государства на протяжении трех месяцев, до инаугурации Петра Порошенко.

Круг лиц, сомневающихся в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая, довольно широк – от бывшего однопартийца Зеленского Александра Дубинского до главы российского МИД Сергея Лаврова. Объединяет этих людей разве что то, что они являются оппонентами, противниками, а подчас и врагами украинского лидера.

Противники этой теории убеждены, что вопрос о легитимности президента после 20 мая яйца выеденного не стоит.

Самый простой аргумент, который они приводят, - это то, что ни один украинский президент не пребывал на посту ровно пять лет день в день - к примеру, второй президентский срок Леонида Кучмы из-за Майдана и третьего тура президентских выборов растянулся до пяти лет и двух месяцев, - и сомнений в легитимности ни одного из них в связи с этим не возникало.

При этом некоторые собеседники Би-би-си признают, что формулировки конституции действительно закладывают фундамент для разночтений.

В недавнем интервью Би-би-си министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что нормы конституции по поводу срока полномочий президента в военное время "сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти, к чему придраться или на чем построить теории заговора, тот это найдет".

"Спросить бы у авторов-разработчиков (конституции), была ли в этом какая-то глобальная идея. Это бы мне было очень интересно. Я подозреваю, что это был недостаток техники, невнимательность", - продолжил Малюська.

В середине 90-х, когда разрабатывался текст украинской конституции, пояснил он, ее авторы и представить себе не могли, что Украина будет воевать по-настоящему, вот, судя по всему, и отнеслись к соответствующим положениям несерьезно.

Один из тех самых авторов конституции, бывший вице-премьер и посол Украины в Беларуси, а сегодня – университетский преподаватель Роман Безсмертный в разговоре с Би-би-си напротив вспоминает, что над этими формулировками жестко дискутировали лучшие юридические умы страны.

Если анализировать нормы конституции системно, а не по отдельности, вырывая их из ее тела, продолжает Безсмертный, то становится понятен и замысел ее авторов, и филигранность избранных ими формулировок.

По его словам, перед авторами конституции стояли две большие задачи. Первая – любой ценой избежать угрозы прерывания власти, образования в стране "вакуума власти". Именно поэтому в конституцию вписали однозначное положение о том, что президент остается на своем посту до вступления в должность его сменщика, когда бы он ни был избран.

Тут же нужно вспомнить и еще об одной конституционной норме, запрещающей действующему президенту передавать свои полномочия другим лицам и органам.

Вторая задача, продолжает Безсмертный, – не допустить возможности узурпации власти любым субъектом в кризисных условиях. С этой целью авторы конституции решили дополнительно усилить роль Верховной рады, включив в основной закон норму о запрете парламентских выборов в военное время.

Поэтому, констатирует Безсмертный, конституция предписывает Зеленскому оставаться на президентской должности, пока на легитимных выборах не будет избран его преемник.

В конце концов, даже если кто-то считает, что конституция оставляет простор для разночтений в этом вопросе, он может открыть действующий в Украине закон о правовом режиме военного положения. Этот документ прямо и однозначно запрещает в условиях этого самого военного положения вносить изменения в конституцию, проводить всеукраинские и местные референдумы, а также любые – президентские, парламентские или местные – выборы.

Именно на положения этого закона ссылается украинский Центризбирком, обосновывая отсутствие оснований для объявления президентских выборов.

В конце концов, даже сам спикер Рады Руслан Стефанчук, который якобы должен был бы стать и.о. президента вместо Зеленского, заявляет, что у него нет сомнений в легитимности действующего президента и после 20 мая.

Один из авторов конституции Украины Роман Безсмертный. Фото: Sergei Supinsky/Getty Images

Почему без выборов?

Тем не менее, несмотря на все объяснения и трактовки, "проблема 20 мая" существует, ее обсуждают, на ней спекулируют. И нельзя сказать, что украинская власть не предполагала, что она актуализируется ближе к годовщине инаугурации Зеленского.

Еще прошлой осенью в Киеве много говорили о том, что неплохо было бы подкорректировать законы о выборах и о военном положении и организовать президентские выборы в определенный конституцией срок, то есть в марте 2024 года, не отменяя при этом военное положение.

Собеседники Би-би-си в коридорах украинской власти уже тогда, осенью прошлого года, рассказывали, что окружение президента и сам Владимир Зеленский прогнозировали, что с окончанием пятилетнего срока его полномочий российская пропаганда начнет раскручивать тему нелегитимности украинского президента и обвинять его в узурпации власти.

Плюс к этому, о необходимости в обозримом будущем провести в Украине выборы уже тогда заявляли западные политики во время визитов в Киев. Самыми известными из подобных призывов стали заявления американского сенатора Линдси Грема и главы ПАСЕ Тини Кокса.

В таких обстоятельствах проведение президентских выборов действительно могло выглядеть и как сильный шаг на упреждение российской пропаганды, и как ответ на заявления западных партнеров.

Владимир Зеленский тогда говорил, что он готов провести выборы, если Запад профинансирует их проведение и пришлет на них своих наблюдателей.

"Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится [за власть]", - говорил он.

В октябрьском интервью румынским СМИ Зеленский, в далеком уже 2019 году обещавший, что не пойдет на второй президентский срок, даже озвучил своеобразную формулу своего участия в президентских выборах: если голосование состоится до конца войны, то он не бросит страну и будет баллотироваться, а если уже после окончания боевых действий, то он не будет претендовать на второй президентский срок.

Одним словом, тогда ситуация выглядела так, что власть активно готовится провести выборы, но окончательное решение по этому поводу зависит исключительно от воли президента.

Тем не менее, однозначно против выборов выступил не только украинский «третий сектор» - заявление о недопустимости проведения кампании в условиях военного положения подписали свыше ста общественных организаций подчас кардинально разной направленности, - но и украинское общество. Все социологические замеры, проводимые в то время, показывали, что убедительное большинство украинцев выступает против проведения выборов до окончания войны.

Наблюдатели выделяли несколько причин такого настроя украинцев. Во-первых, и это очевидно, в ситуации незатухающих боевых действий и ракетных обстрелов даже тыловых районов Украины закрыть вопрос безопасности проведения избирательной кампании и голосования было (и остается поныне) невозможно. Во-вторых, проведение выборов во время активной фазы войны оставляло бы за бортом избирательного процесса сотни тысяч украинских военных, благодаря службе которых эти выборы вообще могли бы состояться. В-третьих, открытым оставался вопрос о том, как смогут принять в голосовании миллионы украинских беженцев. Наконец, в-четвертых, украинцы, зачастую жертвующие последние сбережения на нужды армии, отказывались понимать, почему в разгар боевых действий несколько миллиардов гривен должно пойти на организацию выборов, которые на фоне войны отнюдь не казались обществу первоочередной потребностью.

Так или иначе, 6 ноября прошлого года Владимир Зеленский заявил, что "сейчас – не время для выборов", а тот, кто вбрасывает эту тему в общество, поступает безответственно.

В принципе, на этом дискуссия вокруг гипотетического проведения выборов Украине закончилась. Иными словами, стало понятно, что ровно пятью годами президентский срок Владимира Зеленского не ограничится.

При этом, судя по публикациям украинских СМИ, власть явно осознавала, что ее решение может вызвать у недоброжелателей вопросы относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента и после 20 мая.

В феврале этого года издание ZN.ua сообщило, что Офис главы государства подготовил обращение в Конституционный суд. У единственного органа, уполномоченного системно трактовать положения конституции и законодательства, якобы намеревались попросить ответить на вопрос, позволяет ли основной закон проводить президентские выборы в условиях военного положения, а также разъяснить, сможет ли действующий президент считаться легитимным главой государства после окончания своего пятилетнего срока в должности.

Однако на деле это представление в Конституционный суд так и не поступило. Источники Би-би-си в этом суде утверждают, что команде президента "было бы сложно рассчитывать на быстрое, а главное – нужное себе решение".

Дело в том, что сейчас Конституционный суд недоукомплектован: в его составе лишь 13 судей из 18, при том, что для принятия решения по любому делу нужны голоса десяти из них. На подобное единодушие Офису президента рассчитывать было сложно, говорит собеседник Би-би-си в Конституционном суде, - в том числе и по причине сложной истории взаимоотношений Зеленского с этим органом (в 2020 году он сделал попытку разом отправить всех его судей в отставку, в результате конфликт закончился уходом из суда его тогдашнего главы Александра Тупицкого).

Наконец, говорит еще один собеседник Би-би-си в команде украинского президента, еще одной причиной отказа от обращения в Конституционный суд стало простое соображение: оппоненты президента посчитают, что раз соратники Зеленского спрашивают о его легитимности у судей, значит, и сами в ней не уверены. В этой ситуации репутационные издержки явно были большими, чем ожидаемая выгода от получения ответа из суда.

Операция "Майдан-3"

Тем более, что на то время "проблему 20 мая" уже вовсю "качали" оппоненты Владимира Зеленского.

Руководитель правительственного Центра стратегических коммуникаций и национальной безопасности Игорь Соловей говорит Би-би-си, что первые попытки вбросить в информационное пространство Украины месседжи о скорой потере Зеленским легитимности его центр зафиксировал как раз в начале февраля этого года.

Один из первых каналов, по которым распространялись эти сообщения, стали соцсети бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, ныне проживающего за пределами Украины. В своих постах в телеграме и тик-токе он утверждал: не проводя выборы в якобы определенный конституцией срок, Зеленский становится на путь узурпации власти. И, развивал мысль дальше Мосийчук, чем в этой ситуации "узурпатор Зеленский" отличается от "диктатора Путина"?

Спустя несколько дней находящийся в СИЗО депутат Верховной рады, бывший однопартиец Зеленского Александр Дубинский написал в телеграм: "Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года… Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация. Таких в Европу не берут".

Еще один бывший соратник Зеленского, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков примерно тогда же заявил, что в мае президент должен передать свои полномочия спикеру парламента, а тот должен быть и.о. президента до окончания войны и выборов нового главы государства. «Все стандартно, все по-демократически. Я понимаю, что это не нравится ни Зеленскому, ни его офису, но закон есть закон", - цитирует его интервью "5 каналу" "Главком".

Примерно в это же время, продолжает Игорь Соловей, схожие месседжи начали появляться в постах и стримах других блоггеров, критично настроенных по отношению к украинской власти. Кроме того, в его центре отмечали активность "ботоферм – десятки и сотни комментариев о "нелегитимном", "самозванце" и "узурпаторе" Зеленском засоряли практически любую соцсетевую дискуссию на тему украинской политики.

Под конец февраля "проблема 20 мая" из полумаргинальной теории заговора окончательно превратилась в легитимную тему политической дискуссии на самом высоком уровне. Признак этого – вопрос о том, что сам Владимир Зеленский думает о своей легитимности после пятой годовщины инаугурации, заданный президенту на пресс-конференции 25 февраля.

"Это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы есть у всех разведок [стран "Большой] семерки". Всем понятно, что это программа россиян… В документах есть даже суммы денег, которые выделяются, которые предусмотрены для тех или иных институций, чтобы эту тему поднимать", - несколько сумбурно, но, в принципе, вполне понятно ответил на этот вопрос Зеленский.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. ФотоCha: Charly Triballeau/Getty Images

Уже спустя два дня эту тему в своем заявлении развил Комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В разведке утверждали, что на протяжении ближайших недель Россия активизирует свои усилия в рамках "спецоперации Майдан-3" (об этой спецоперации, якобы имеющей целью смену украинской власти, Владимир Зеленский рассказал в интервью газете Sun еще в ноябре прошлого года; в Украине это заявление было воспринято скорее иронично).

"Майдан-3" в заявлении называли самой дорогой акцией российских спецслужб в истории, ее бюджет составил якобы 1,5 млрд долларов.

"Методика кампании – традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, рассорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всяческие "теории заговора"… Согласно замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на Востоке, в этом и состоит ключевая идея их операции", - говорилось в этом заявлении.

В игру вступает Россия

Словно подтверждая тезисы украинской разведки, с марта в раскрутку темы о скорой нелегитимности Владимира Зеленского неприкрыто включается Россия.

22 марта на заседании Совбеза ООН с жестким заявлением по этому поводу выступил представитель России при Организации Василий Небензя.

"Единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, в нарушение конституции Украины делает его нелегитимным с 21 мая", - заявил он.

Спустя несколько дней глава российского МИД Сергей Лавров в интервью "Известиям" несколько смягчил тон коллеги: "Что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать".

"У них получилась имитация дискуссии. Цель этих заявлений – вывести эту «проблему» на международный уровень и ослабить внешнеполитические позиции украинской власти", - говорит Би-би-си Игорь Соловей из Центра стратегических коммуникаций.

Параллельно тема будущей якобы нелегитимности Зеленского раскручивается на российских ток-шоу, в телеграм-каналах и в СМИ – на эту тему высказываются российские и беглые украинские эксперты и политики, от Константина Затулина и Дмитрия Медведева до Николая Азарова и Олега Царева.

Материалы Центра стратегических коммуникаций свидетельствуют, что Зеленского в этих публикациях называют "узурпатором", "самозванцем", "нелегитимным" и "просроченным" президентом.

Наконец, на прошлой неделе телеграм-канал государственного телеканала RT распространил ролик, в котором попытался высмеять героя, человека, похожего на Владимира Зеленского, словами "Отмена выборов не сделала тебя королем. Ты все еще слуга урода". Это видео активно распространялось российскими провластными блоггерами и военкорами, но осталось практически незамеченным в украинских соцсетях.

Тем не менее, официальная позиция Кремля по поводу легитимности Владимира Зеленского после 20 мая, формально остается неопределенной. С одной стороны, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков еще в апреле заявил, что "в мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента Украины истекут". "Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - резюмировал тогда Песков.

Впрочем, 12 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил журналистам: мол, может, сложиться такая ситуация, когда после 21 мая, когда, по его словам, полномочия украинского президента истекут, российскому лидеру просто не будет с кем подписывать мирный договор.

Эти слова могут свидетельствовать о том, что Россия всерьез рассматривает вариант с объявлением Зеленского нелегитимным главой Украины.

Кроме того, объявление Владимира Зеленского в розыск – об этом российские СМИ сообщили 4 мая – по мнению некоторых комментаторов, может свидетельствовать о том, что Кремль уже загодя признает украинского президента нелегитимным.

Впрочем, Киев, судя по всему, уже сыграл на опережение ожидаемому объявлению Москвой Владимира Зеленского нелегитимным. 6 мая, за день до инаугурации российского президента, украинский МИД заявил, что "не видит правовых оснований для признания Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации".

"Вопроса не существует"

Тем не менее, собеседники Би-би-си в Киеве ожидают ужесточения российских информационных атак на Зеленского и его легитимность после годовщины инаугурации.

"Мы четко понимаем, что имеем дело с российской информационной кампанией, к которой присоединяются некоторые украинские даже не агенты, а люди, для которых их эго, их стремление напомнить о себе важнее, чем обороноспособность Украины", - говорит Би-би-си советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Представители украинской власти заявляли, что обладают неоспоримыми доказательствами российских корней этой информационной кампании, но никогда не делились этими материалами с общественностью.

Команда Зеленского подозревает, что раскручивать тему нелегитимности президента чисто по политическим мотивам может и парламентская оппозиция, в частности, сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Источники Би-би-си в партии "Европейская солидарность" Порошенко отвергают такие обвинения. "Ситуация и так очень серьезная. Всем вообще нужно успокоиться с этой темой. Все, кто немного старше, понимают возможные последствия. В Сибири холодно будет всем", - сказал Би-би-си один из влиятельных соратников Порошенко.

Так или иначе, Подоляк считает, что раскручивание "проблемы 20 мая" россиянами преследует две цели.

Первая – посеять среди западных партнеров Киева сомнения в легитимности украинского руководства, а вследствие этого – жизнеспособности Украины как государства. Уже сейчас, говорит Подоляк, эту тему пытаются внести в политическую повестку западных стран маргинальные деятели, имеющие связи с Россией. Расчет Москвы, продолжает он, состоит в том, что постепенно тема якобы нелегитимности Зеленского станет частью мейнстримных дискуссий на Западе, а это приведет к нарастанию усталости от Украины и к отказу от поддержки Киева.

По его словам, Украина проводит интенсивную непубличную разъяснительную кампанию среди зарубежных политических элит, и в глазах всего цивилизованного мира статус Владимира Зеленского после 20 мая никоим образом не изменится.

"Я думаю, законодательство Украины тут очень четкое. На эту тему не должно быть спекуляций. Согласно законодательству Украины, выборы во время военного положения невозможны", - ответил еще в марте этого года на прямой вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая посол Великобритании в Киеве Мартин Харрис.

О том, что речь идет не только о точке зрения Лондона, косвенно может свидетельствовать и согласие представителей уже более полусотни государств принять участие в инициированном Киевом "Глобальном саммите мира", который должен пройти 15-16 июня в Швейцарии.

Громко заявлять на весь мир о том, что Зеленский будет легитимен и после 20 мая, попросту не имеет смысла, говорит другой собеседник Би-би-си в украинской власти: на российский нарратив по этому поводу и так никто особо "не ведется", так что лишний раз привлекать внимание к этой теме нецелесообразно.

Вторая цель россиян, продолжает Михаил Подоляк, - загнать украинцев в депрессию. "Они транслируют нашим согражданам: вы в безвыходном положении, у вас нет выборов, нет демократии, ваш президент нелегитимен, поэтому Запад не будет вас поддерживать… Конечно, россияне понимают, что эта информационная операция не приведет к каким-то массовым выступлениям против власти. Их главная цель – чтобы наши люди прекратили волонтерить, донатить на армию, чтобы они безвольно сидели, сложа руки".

Пятая годовщина инаугурации Владимира Зеленского действительно приходится на один из критичных моментов в большой войне, развязанной Россией. Эта дата будет отмечаться под аккомпанемент атак российских войск на Харьковском направлении. Как раз в эти дни вступит в действие новый закон о мобилизации, который, вероятно, увеличит количество призываемых в ВСУ украинских мужчин. На днях украинские города и села столкнулись с веерными отключениями света, вызванными постоянными ударами российских войск по энергетической инфраструктуре страны. Украинцы, согласен Подоляк, пребывают в тяжелом психоэмоциональном состоянии и, возможно, как раз сейчас более поддаются масштабным информационным операциям, нацеленным на общественное сознание.

"Но на самом деле все зависит от того, получит ли Украина достаточное количество оружия и позволит ли это изменить ситуацию на линии фронта. Как только у нас появятся масштабные позитивные новости, это полностью переформатирует нашу внутреннюю повестку, и у нас будут совершенно другая ситуация и совершенно другие дискуссии", - говорит он.

Впрочем, говорит Би-би-си руководитель киевской социологической службы "Рейтинг" Алексей Антипович, главное, что нужно знать о "проблеме 20 мая" - это то, что в общественном сознании украинцев вопроса о легитимности президента "абсолютно не существует".

"Украинцы прекрасно понимают, что выборы бы состоялись, если бы не война. Наши опросы показывают, что сейчас 70% украинцев выступают против проведения выборов до окончания войны. Украинцы против того, чтобы проводить их под обстрелами, против того, чтобы тратить на них деньги, которые можно потратить на армию. А самое главное – они не видят смысла в проведении выборов, которые ничего не изменят. Сегодня в Украине нет активного политика, показатели доверия и поддержки которого были бы сопоставимы с показателями Зеленского. Это те факторы, которые полностью снимают для украинцев вопросы о легитимности президента", - говорит социолог.

Как и многие предыдущие информационные операции россиян, раскачивание темы о нелегитимности Зеленского было ударом в штангу, говорит Би-би-си Михаил Подоляк.

"В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет".

Святослав Хоменко

При участии Виталия Червоненко