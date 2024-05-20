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Пятидневный траур по погибшему президенту объявили в Иране

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Флаг Ирана
Флаг Ирана. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе, в связи с этим в стране был объявлен пятидневный траур. Вместе с Раиси в катастрофе погибли и другие официальные лица.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур в связи с гибелью президента, пишет РИА Новости.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе - вертолет, на борту которого находится он, глава МИД и другие официальные лица, потерпел крушение в Восточном Азербайджане (провинция Ирана) в воскресенье.

Извсестно, что Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Теперь полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси, согласно Конституции, переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Авиаэксперт Владимир Шабрин заявил, что катастрофа могла произойти по причине технической неисправности или человеческого фактора.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси. Также слова соболезнования выразили и другие мировые лидеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103659-pyatidnevnyy-traur-po-pogibshemu-prezidentu-obyavili-v-irane/

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