Президент Ирана погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе - самолет, в котором он летел вместе с главой МИД, потерпел крушение. Никто из летевших на судне не выжил, передает NUR.KZ со ссылкой на Mehr.

По информации агентства, вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хоссейн Амир-Абдоллахьян, разбился в воскресенье в лесу в Восточном Азербайджане (провинция Ирана).

После нескольких часов поисков местонахождение вертолета было обнаружено. Наряду с этим стало известно, что пассажиры судна погибли - об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Позже гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к Нему вернемся", - написал Мансури в понедельник в своем аккаунте в соцсетях, прикрепив к посту фото Раиси.

О том, что самолет с президентом Ирана потерпел крушение, стало известно вчера. Сообщалось, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших Раиси несколько раз вышли на связь.

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Напомним, что Ибрахим Раиси стал президентом Ирана в июне 2021 года - тогда с избранием его поздравлял президент Касым-Жомарт Токаев.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде, Иране. До поста президента с 2019 по 2021 год занимал должность главы судебной власти страны.

Во время своего участия в президентских выборах в 2021 году Раиси позиционировал себя как принципиальный защитник от коррупции в правительстве. В то же время он высказывался в поддержку переговоров о заключении международного ядерного соглашения, которое учитывало бы интересы Ирана.

Самые серьезные его соперники были дисквалифицированы за несколько недель до выборов. При явке избирателей чуть менее 50 процентов Ибрахим Раиси победил с подавляющим перевесом и вступил в должность в августе.