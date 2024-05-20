Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Больше 10 часов ведутся поиски вертолета, в котором находился президент Ирана: что известно

Опубликовано:

Машины экстренных служб в районе крушения вертолета
Машины экстренных служб в районе крушения вертолета. Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency/Anadolu via Getty Images

В Иране уже порядка 10 часов продолжается операция по поиску вертолета, потерпевшего крушение. На борту судна находился президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД.

Агентство IRNA, ссылаясь на слова вице-президента Ирана Мохсена Мансури сообщает, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

"Один из пассажиров вертолета и его экипаж вышли на связь, что свидетельствует о том, что степень катастрофы не была слишком серьезной. Спасательные бригады Красного Полумесяца и армии, КСИР были немедленно отправлены на место ЧП", - заявил Мансуи.

Однако командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил иранскому телеканалу, что данные о том, что пассажиры вертолета, на котором летел Раиси, выходили на связь после жесткой посадки воздушного судна, не соответствуют действительности, пишет РБК.

Отмечается, что ранее СМИ писали, что помимо вице-президента, о связи с пассажирами упавшего вертолета заявлял и замглавы МИД Ирана Мехди Сафари. По его словам, после ЧП на связь дважды выходил имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, он жаловался, что плохо себя чувствует и говорил, что слышит шум машин скорой помощи.

На борту, помимо Раиси и аль-Хашема, были еще несколько человек, в том числе глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян.

Напомним, президент возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Поиски вертолета Раиси идут несколько часов, они осложняются бездорожьем и плохими погодными условиями: в месте ЧП сильный туман.

В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники Красного Полумесяца и военные.

РИА Новости сообщает, что на одной из центральных площадей Тегерана собрались десятки иранцев, которые молятся за здоровье и благополучие Раиси.

"Граждане Ирана собрались на площади Вали Аср в Тегеране, молясь за здоровье президента Раиси и его спутников после того, как их вертолет совершил аварийную посадку на северо-западе Ирана", - передают иранские СМИ.

Официальной информации о том, жив ли сейчас Раиси, нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103293-bolshe-10-chasov-vedutsya-poiski-vertoleta-v-kotorom-nahodilsya-prezident-irana-chto-izvestno/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.