Больше 10 часов ведутся поиски вертолета, в котором находился президент Ирана: что известно

В Иране уже порядка 10 часов продолжается операция по поиску вертолета, потерпевшего крушение. На борту судна находился президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД.

Агентство IRNA, ссылаясь на слова вице-президента Ирана Мохсена Мансури сообщает, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

"Один из пассажиров вертолета и его экипаж вышли на связь, что свидетельствует о том, что степень катастрофы не была слишком серьезной. Спасательные бригады Красного Полумесяца и армии, КСИР были немедленно отправлены на место ЧП", - заявил Мансуи.

Однако командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил иранскому телеканалу, что данные о том, что пассажиры вертолета, на котором летел Раиси, выходили на связь после жесткой посадки воздушного судна, не соответствуют действительности, пишет РБК.

Отмечается, что ранее СМИ писали, что помимо вице-президента, о связи с пассажирами упавшего вертолета заявлял и замглавы МИД Ирана Мехди Сафари. По его словам, после ЧП на связь дважды выходил имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, он жаловался, что плохо себя чувствует и говорил, что слышит шум машин скорой помощи.

На борту, помимо Раиси и аль-Хашема, были еще несколько человек, в том числе глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян.

Напомним, президент возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Поиски вертолета Раиси идут несколько часов, они осложняются бездорожьем и плохими погодными условиями: в месте ЧП сильный туман.

В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники Красного Полумесяца и военные.

РИА Новости сообщает, что на одной из центральных площадей Тегерана собрались десятки иранцев, которые молятся за здоровье и благополучие Раиси.

"Граждане Ирана собрались на площади Вали Аср в Тегеране, молясь за здоровье президента Раиси и его спутников после того, как их вертолет совершил аварийную посадку на северо-западе Ирана", - передают иранские СМИ.

Официальной информации о том, жив ли сейчас Раиси, нет.