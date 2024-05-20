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Кто будет исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси

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Мохаммад Мохбер
Мохаммад Мохбер. Фото: Borna News/Farzam Saleh/Iran Images/ATPImages/Getty Images

Полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующей порядок закреплен статьей 131 Конституции Ирана.

"В случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента более двух месяцев, либо в случае, если срок президентства закончился и новый президент из-за препятствий еще не был избран, или иных подобных вопросов, первый вице-президент принимает на себя его полномочия и обязанности с одобрения руководства", - говорится в тексте Конституции.

По данным издания, Мохбер занимает должность вице-президента с 2021 года, когда Раиси был избран на пост главы государства.

До этого - с 2007 года - он возглавлял штаб по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. Это полугосударственная организация в прямом подчинении духовного лидера, ее название отсылает к приказу Хомейни 1989 года, которым он предписал создать подразделение по управлению имуществом, заброшенным в годы после революции 1979 года.

В течение 50 дней совет, куда входят спикер меджлиса, глава судебной власти и первый вице-президент, должны организовать президентские выборы.

Напомним, вчера во второй половине дня стало известно, что вертолет, в котором находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение на северо-западе страны.

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Поиски потерпевшего крушение вертолета длились более 10 часов, они были осложнены из-за сильного тумана. Сегодня утром стало известно, что спасатели нашли обломки судна. Сообщалось, что никому из находившихся на борту людей не удалось выжить.

Позже информацию о гибели Ибрахима Раиси подтвердили иранские СМИ.

Отметим, Ибрахиму Раиси было 63 года. Пост президента Ирана он занял в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103515-kto-budet-ispolnyat-obyazannosti-prezidenta-irana-posle-gibeli-ibrahima-raisi/

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