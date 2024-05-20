Гибель президента Ирана: названа возможная причина крушения

Лидеры разных стран выразили соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в авикатастрофе. Также эксперт назвал возможные причины трагедии.

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе - вертолет, на борту которого находится он, глава МИД и другие официальные лица, потерпел крушение в Восточном Азербайджане (провинция Ирана) в воскресенье.

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Теперь полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси, согласно Конституции, переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Между тем, как сообщил РИА Новости авиаэксперт Владимир Шабрин, катастрофа могла произойти по причине технической неисправности или человеческого фактора.

"Два из трех вертолетов долетели, значит, можно было долететь. На видео - горная местность, плюс говорили про туман. Так что, возможно, (причина крушения - прим. издания) - человеческий фактор или техническая неисправность", - сказал Шабрин.

Наряду с этим, как утверждают синоптики, в местности, где произошла трагедия, наблюдалась так называемая "термическая депрессия": понижение облаков до земли, ливень с грозой.

Свои соболезнования в связи со смертью Раиси выразили ряд мировых лидеров. Среди них - президент Сирии Башар Асад, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Венесуэлы Николас Мадуро.

"Ушли из жизни выдающиеся сыновья иранского народа, всемирно известные политические и общественные деятели, активная работа и решительные шаги которых обеспечивали надлежащие позиции Исламской Республики Иран в мире, способствовали укреплению и росту высокого статуса государства на международной арене", - говорится в соболезновании Лукашенко.

Кроме того, свои соболезнования выразили премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди.

Президент России Владимир Путин направил письмо Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран - авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в сообщении Путина Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде, Иране. До поста президента с 2019 по 2021 год занимал должность главы судебной власти страны.

Во время своего участия в президентских выборах в 2021 году Раиси позиционировал себя как принципиальный защитник от коррупции в правительстве. В то же время он высказывался в поддержку переговоров о заключении международного ядерного соглашения, которое учитывало бы интересы Ирана.

Самые серьезные его соперники были дисквалифицированы за несколько недель до выборов. При явке избирателей чуть менее 50 процентов Ибрахим Раиси победил с подавляющим перевесом и вступил в должность в августе.