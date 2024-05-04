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Революция и второй фронт: грузинский премьер ответил Вашингтону на критику "закона об иноагентах"

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Протестующие люди на улице с флагами Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Vano Shlamov/AFP/ Getty Images

Грузинские власти перешли к схожим с риторикой Москвы заявлениям в адрес Вашингтона, обвинив бывшего американского посла Келли Дегнан в поддержке революционных процессов в стране. Так в Тбилиси ответили на критику резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который пытается принять правящая партия "Грузинская мечта".

"Я поговорил с Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020-2023 годах, которые поддерживала бывший посол США и осуществленных через НПО, финансируемыми из-за рубежа. Если бы эти попытки увенчались успехом, в Грузии была бы открыта вторая линия фронта", – написал Кобахидзе в соцсети X после телефонного разговора с советником госдепартамента Дереком Шолле.

Заявления представителей госдепартамента США по поводу законопроекта и массовых протестов против него в Тбилиси Кобахидзе назвал ложными.

По его словам, они напоминают ему заявления экс-посла США, содействующие "насилию со стороны финансируемых извне субъектов и поддержке революционных процессов того времени".

"Также я уточнил господину Шолле, что на этом фоне требуются особые усилия для перезагрузки отношений, что невозможно без справедливого и честного подхода", – пишет Кобахидзе.

Дерек Шолле сказал, что в ходе разговора выразил Кобахидзе обеспокоенность позицией грузинских властей.

"Враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу. США призывают правительство Грузии вернуться к приверженности евроатлантическому будущему, которого желает подавляющее большинство грузин", – заявил он.

Грузия в декабре прошлого года получила статус кандидата в члены Евросоюза. Согласно опросам, подавляющее большинство граждан Грузии стабильно поддерживает стремление Грузии стать членом НАТО и ЕС.

Хартия стратегического партнерства между Грузией и США была подписана в 2009 году.

Грузинский отказ

Телефонный разговор между Кобахидзе и Шолле состоялся после того, как стало известно об отказе грузинских властей от поездки в Вашингтон.

Посол США в Грузии Робин Данниган заявила, что грузинские чиновники были приглашены для обсуждения любых вопросов по поводу стратегического партнерства и помощи США на высоком уровне.

"К сожалению, грузинская сторона предпочла не принимать это приглашение", – сказала Данниган.

В грузинском МИД заявили, что премьер-министр был приглашен с оговоркой о временной приостановке рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем было дано подробное разъяснение послу США", – говорится в заявлении.

Многотысячные протесты против принятия законопроекта продолжаются в Грузии уже третью неделю.

Протестующие считают законопроект угрозой не только независимым СМИ и гражданскому обществу, но и европейской интеграции Грузии.

В марте прошлого года правящая партия отказалась от принятия практически идентичного законопроекта на фоне протестов.

На этой неделе депутаты правящей партии поддержали законопроект во втором чтении. К его рассмотрению они намерены вернуться после выходных, которые продлятся Грузии до 13 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2095688-revolyuciya-i-vtoroy-front-gruzinskiy-premer-otvetil-vashingtonu-na-kritiku-zakona-ob-inoagentah/

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