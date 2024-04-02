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"Не будет бардака, как прежде": закон об "иноагентах" приняли в Кыргызстане

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Мужчина поправляет костюм
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Фото: Contributor/Getty Images

В Кыргызстане приняли закон об "иноагентах" – об этом заявил президент страны Садыр Жапаров. В своем обращении он обратился к представителям неправительственных организаций, передает NUR.KZ.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об "иноагентах". Об этом глава республики сообщил в Faceboook.

"Я подписал закон, представляющий интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров. Ранее ко мне обращались неправительственные организации и их зарубежные партнеры, которые просили не подписывать этот закон. Почему?

Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались. Никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде", – заявил Жапаров.

По его словам, НПО в Кыргызстане обманывают иностранных доноров, говоря им о преследованиях и задержаниях как "агентов иностранного государства". Из-за этого, как отметил Жапаров, доноры выступали против данного закона.

"Я, как глава государства, гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках.

Если можете, то получайте не миллионы, а миллиарды. Это пойдет только на пользу нашей стране. Мы просто хотим показать все открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда и иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. И они не будут обмануты", – гласит пост.

В завершение президент Кыргызстана заявил, что они не допустят сомнительных действий в своей стране.

Отметим, в феврале этого года госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо Жапарову, в котором выразил обеспокоенность по поводу законопроекта об иностранных представителях в Кыргызстане. На что президент КР ответил, что видит в послании "признаки вмешательства во внутренние дела" его государства, а также объяснил, что цель закона – внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в Кыргызстане.

Также напомним, что в сентябре прошлого года в Нью-Йорке состоялся саммит С5+1, в котором приняли участие президент США Джо Байден, а также президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2077544-ne-budet-bardaka-kak-prezhde-zakon-ob-inoagentah-prinyali-v-kyrgyzstane/

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