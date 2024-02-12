"Не вмешивайтесь": Жапаров ответил на опасения Блинкена по законопроекту об иноагентах в Кыргызстане
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Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, в котором выразил опасения по поводу законопроекта об иноагентах. Последний дал свой ответ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 17 января направил письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Изданию 24.kg в пресс-службе главы КР подтвердили его подлинность.
В частности, в нем Блинкен выражает обеспокоенность по поводу законопроекта об иностранных представителях, который могут одобрить в Кыргызстане.
"Я обращаюсь к вам, чтобы выразить свою озабоченность по поводу законопроекта парламента об иностранных представителях (закон о НКО)", – пишет госсекретарь.
Блинкен отмечает, что принятие документа приведет к гражданским и уголовным наказаниям для неправительственных организаций.
"В нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан КР к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые НПО при поддержке правительства США и международных партнеров. Некоторые американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом. Они рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике", – говорится в письме.
Напоследок Блинкен призвал взвесить опасения и обсудить их с лидерами парламента.
Ответ Жапарова
Ответ президента Кыргызстана опубликовал на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Аскат Алагозов.
Жапаров в нем выражает готовность совместно работать по продвижению общих приоритетов сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах.
"В то же время вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства", – говорится в ответе.
Жапаров прокомментировал опасения Блинкена по поводу законопроекта об иноагентах, другими словами проекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР" (в закон "О некоммерческих организациях"). Последний был принят еще в октябре 1999 года.
"Цель проекта закона – внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в Кыргызской Республике.
На сегодняшний день насчитываются десятки тысяч неправительственных/некоммерческих организаций, которые успешно работают по всему Кыргызстану, занимаясь решением многих проблем, по которым раньше у государства не было ни воли, ни желания что-то делать.
В то же время следует признать, что часть неправительственных/некоммерческих организаций получают финансирование из-за рубежа, причем не только из США и стран Евросоюза", – говорится в письме.
Естественно, по словам Жапарова, в этом "существует проблема, напрямую связанная с защитой законных интересов кыргызского государства".
Кроме того, в длинном письме президент Кыргызстана утверждает, что в соответствии с нормами Конституции и законов республики они "не вмешиваются и не собираются вмешиваться в уставную деятельность неправительственных/некоммерческой организации, СМИ".
"Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", – гласит ответ Жапарова.
Напомним, в сентябре прошлого года в Нью-Йорке состоялся саммит С5+1, в котором приняли участие президент США Джо Байден, а также президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.
На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.
В январе этого года в Кыргызстане сотрудники милиции и спецслужб провели обыски в бишкекских офисах информагенства 24.kg и ютуб-канала Temirov Live. По итогам обысков и допросов были арестованы 11 человек. Позже по этому поводу высказались в Госдепартаменте США.
К слову также, в прошлом году четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список правительства США за сотрудничество с Россией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060505-ne-vmeshivaytes-zhaparov-otvetil-na-opaseniya-blinkena-po-zakonoproektu-ob-inoagentah-v-kyrgyzstane/