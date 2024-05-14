В парламенте Грузии ввели "красный" уровень опасности

В Грузии продолжаются недовольства после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В парламенте тем временем вводят меры безопасности для персонала.

Во вторник, 14 мая, парламент Грузии принял скандальный законопроект, который многие СМИ окрестили аналогом российского закона об "иноагентах". Документ сегодня должна подписать президент государства Саломе Зурабишвили – ранее она заявляла, что заветирует его.

При этом, как отмечал РБК, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" может, несмотря на это, принять закон и обойти вето, так как в парламенте имеет большинство.

Продвижение этого законопроекта в парламенте вызвало в Грузии массовые недовольства, которые не стихают уже около месяца. Продолжились они и сегодня.

Как сообщает издание NEWSGEORGIA в Telegram, с 17:00 14 мая в парламенте Грузии введен "красный уровень" опасности. Это значит, что здание должны покинуть все депутаты и сотрудники, кроме самого необходимого персонала.

Сколько будет действовать данный режим, пока не известно.