Россия собирается провести учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

Учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия собираются провести в России. В них задействуют авиацию и флот, передает NUR.KZ.

Как сообщают РИА Новости, президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

"В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Сообщается, что маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.

Также в Минобороны России заявили, что целью учений является поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что учения также станут ответом на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.

Как сообщили в РБК, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения действительно связаны с заявлениями официальных лиц Запада об отправке вооруженных контингентов на Украину.

По словам Пескова, речь идет о заявлениях французского президента Эммануэля Макрона, "британских представителей" и "представителях сената США".

"Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными.

Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер", — добавил Песков.

Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большой дальности.

Россия, по его словам, становится все более агрессивной не только на поле боя в Украине, но и в целом. Открывая конференцию в Елисейском дворце, Макрон заявил, что союзникам Украины необходимо активизировать поддержку Украины, война в которой продолжается уже третий год.

При этом лидеры западных государств и эксперты скептически оценили перспективу отправки западных войск для защиты Украины и выразили сомнения в реальности сценария, озвученного Макроном.

Также в конце апреля президент Франции заявил, что "Европа должна избавиться от своей добровольной наивности, в противном случае ей может грозить гибель".

В начале прошлой недели глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа будет поддерживать Украину до окончания боевых действий.

Кроме того, не так давно президент США Джо Байден подписал пакет законов, в том числе предусматривающих выделение военной помощи Украине, Израилю, а также Тайваню.

А 2 мая Эммануэль Макрон назвал два условия для отправки войск в Украину.

Согласно информации РБК, в зону ответственности Южного военного округа входят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь, Северная Осетия — Алания, Чечня, Краснодарский и Ставропольские края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

С 1 марта 2024 года в этот округ также включили самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Астраханская область граничит с Западно-Казахстанской и Атырауской областями, Волгоградская область России также граничит с Западно-Казахстанской областью.

По данным Британской энциклопедии, Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие включает в себя малые ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для применения на поле боя или для нанесения ограниченного удара.

Тактическое ядерное оружие является менее мощным по сравнению со стратегическим. Оно предназначено для уничтожения целей противника, не вызывая при этом широкомасштабных разрушений.