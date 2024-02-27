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"Таких планов нет". Как западные лидеры и эксперты оценили заявления Макрона об отправке войск в Украину

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Лидеры западных государств и эксперты крайне скептически оценивают перспективу отправки западных войск для защиты Украины. Они выражают сомнения в реальности сценария, о возможности которого в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Что сказал Макрон

"Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя, — заявил президент Франции по итогам встречи европейских лидеров в Париже (цитата по агентству AFP). — Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе".

Как на его слова реагируют лидеры

Канцлер Германии Олаф Шольц:

"Федеративная республика Германии не рассматривает отправку войск на поле боя".

"Еще раз хочу сказать — у нас было очень хорошее обсуждение. Мы говорили, что наши соглашения, достигнутые с самого начала, касаются и будущего. В частности, о том, что отправки войск не будет, военнослужащих на украинскую территорию страны Европы или члены НАТО отправлять не будут".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

"Члены НАТО предоставляют Украине беспрецедентную поддержку. Мы делаем это с 2014 года и увеличили усилия после полномасштабного вторжения. Но планов отправки боевых войск НАТО на украинскую территорию нет".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак:

"Великобритания уже отправила небольшое число своих военнослужащих в Украину, чтобы поддержать ВСУ, в том числе проводить медицинское обучение. Мы не планируем масштабную отправку войск. Великобритания также обучает большое число украинских военных на своей территории. Разумеется, мы также поддерживаем украинские войска, отправляя им оборудование и различные средства".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров:

"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли" (цитата по агентству ТАСС).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности [прямого конфликта между НАТО и Россией]. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран" (цитата по агентству РИА Новости).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

"[Заявления Макрона] в первую очередь демонстрируют, что в Европе полностью осознают, какие риски представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия".

Один из лидеров крайне правой французской партии "Национальное объединение" (в прошлом — "Национальный фронт") Марин Ле Пен:

"Я не знаю, понимает ли кто-то всю серьезность такого заявления. Эммануэль Макрон строит из себя военного лидера, но он так беспечно говорит о жизнях наших детей. На кону стоит вопрос о мире или войне в нашей стране".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон:

"С украинской стороны нет подобных запросов, и этот вопрос неактуален. Однако можно сказать, что у разных стран есть разные традиции участия в делах других государств. Французские традиции — это не шведские традиции. Так что я уважаю желание Франции помочь Украине".

Что говорят эксперты

Ульрих Спек, немецкий колумнист, эксперт по международной политике (в сети Х):

"Мысль Макрона о необходимости поддерживать „стратегическую неопределенность“, чтобы держать Москву в напряжении, совершенно правильная. Но такие вещи не могут появляться совершенно неожиданно, они должны быть убедительными. Убедительность появляется при условии последовательной и крайне масштабной военной поддержки Украины, чего Франция не делала в течение последних двух лет".

Николас Драммонд, военный аналитик, бывший офицер британской армии (в сети Х):

"Речь Макрона — это игра на публику, призванная улучшить его имидж на международной арене. Крайне маловероятно, чтобы Франция или какая-либо другая страна НАТО отправила военных на поле боя в Украине. Возможно, мы и ведем прокси-войну против России и Путина, но желания принимать прямое участие совершенно нет. Для действий НАТО понадобится событие, требующее активизации Пятой статьи [Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одно государство НАТО как нападение на весь альянс — ред.]».

Британская газета Financial Times:

"Более агрессивная позиция [Макрона] последовала за просьбами Украины увеличить масштабы военной поддержки, чтобы помочь отражению все более интенсивных российских атак, в результате которых Москва захватила новые территории после многих месяцев патовой ситуации".

"Европейские страны также озабочены риском, что в Белый дом снова может вернуться бывший президент США Дональд Трамп, и это приведет к прекращению поддержки Украины со стороны Вашингтона и ослаблению американского договора о безопасности с Европой".

"В европейских столицах также есть понимание, что Россия представляет более широкую угрозу, не только в Украине, и даже может начать вторжение в страны НАТО в Восточной Европе".

"Красные линии" и "тактика салями"

Павел Аксенов, военный корреспондент Русской службы Би-би-си

Заявление Эммануэля Макрона о гипотетической возможности в будущем отправить в Украину иностранный контингент в одной и той же речи соседствовало с обещанием поставки "ракет и бомб средней и большой дальности для нанесения глубоких ударов".

Каждое из этих высказываний само по себе является нарушением условных "красных линий", которые негласно существуют в отношениях Запада и России.

О каких именно ракетах говорил президент Франции, не очень понятно, потому что "средняя дальность" действия ракет по разным международным классификациям начинается от 1000 километров, что уж говорить о "большой".

Но так уж получилось, что в войне в Украине "дальними" часто называют, например, ракеты ATACMS с максимальной дальностью в 300 километров, которые обычно считаются "тактическими". Эти ракету Украина давно хочет получить от США по пока регулярных поставок не было.

Слова Макрона о возможности передачи "дальних" ракет вряд ли стоит воспринимать буквально, сверяясь с текстом Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, который все равно больше не действует.

"Большая дальность" тут скорее понятие условно-политическое.

Это может означать, что европейские лидеры согласились создать коалицию, которая предоставит Украине ракеты и бомбы, потенциально способные поражать цели на территории России.

О нежелании такого развития конфликта ранее говорил канцлер Германии Олаф Шольц, который участвовал в конференции в Елисейском дворце, после которой выступил Макрон.

Шольц в понедельник вновь высказался против отправки крылатых ракет Taurus в Украину. По мнению немецкого лидера, поставка Киеву такого оружия чревата эскалацией войны, поскольку ракеты способны достигать российской территории.

США до сих пор не передали Украине ракеты ATACMS, как считается, именно из-за нежелания пересекать "красные линии" - давать возможность ВСУ обстреливать российскую территорию.

Слова Макрона о гипотетическом участии иностранного контингента в войне в Украине - еще более серьезное нарушение этих линий. О возможности такого развития уже не раз говорили на различных уровнях, но теперь это произнес глава крупнейшего Европейского государства-члена НАТО.

С начала войны "красные линии", проложенные между Россией и странами НАТО в Европе стали таять на глазах.

Например, в Европе в последнее время много говорят о том, что Россия вполне может начать конфликт со странами-членами НАТО, не опасаясь того, что он перерастет в ядерный.

Россия в свою очередь позволяла себе открыто перемещать тактическое ядерное оружие, что, с одной стороны, не запрещено, но с другой - в условиях войны перепугало Западный мир.

Теперь слова Макрона о призрачной и гипотетической возможности участия западного контингента - не натовского - тоже вызвали нервную реакцию в России.

С другой стороны, опасения Западных стран того, что поставки тяжелых вооружений в Украину могут спровоцировать Россию на жесткий ответ, в результате не оправдались.

Уже несколько стран НАТО поспешили дезавуировать заявления Макрона, тем не менее, похоже, необъявленные ограничения, которые оправданно или безосновательно соблюдались в отношениях России и НАТО, потихоньку снимаются.

Это похоже на "тактику салями" из сатирического ситкома Би-би-си "Да, премьер-министр", Такая тактика заключается в том, что противники не нарушают грубо условия договоров, а делают это очень малыми шажками, каждый из которых не может спровоцировать войну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063360-takih-planov-net-kak-zapadnye-lidery-i-eksperty-otsenili-zayavleniya-makrona-ob-otpravke-voysk-v-ukrainu/

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