Макрон объявил о новой коалиции по поддержке Украины и не исключил отправки туда западных войск

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины и заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.

"Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, — цитирует Макрона AFP. — Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе".

Макрон также объявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большой дальности.

Россия, по его словам, становится все более агрессивной не только на поле боя в Украине, но и в целом. Открывая конференцию в Елисейском дворце, Макрон заявил, что союзникам Украины необходимо активизировать поддержку Украины, война в которой продолжается уже третий год.

"Мы видим ужесточение со стороны России, особенно в последние несколько месяцев", — сказал Макрон, добавив, что Западу необходимо изменить подход и учитывать "трансформацию угрозы с военной и стратегической точек зрения".

В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.

США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен, а Канаду — министр обороны Билл Блэр.

«Вместе мы должны сделать так, чтобы Путин не смог уничтожить наши достижения и распространить свою агрессию на другие страны", — сказал президент Украины Владимир Зеленский в кратком видеообращении к участникам встречи.

Выступая перед журналистами в воскресенье, Зеленский заявил, что лидеры Европы осознали, насколько опасна война для всего континента.

"Думаю, они поняли, что Путин будет продолжать эту войну", — сказал он.

По словам Эммануэля Макрона, в рамках новой коалиции Киеву планируется поставлять ракеты средней и большой дальности.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о возможной поставке в Украину французских истребителей Mirage и заявил, что Париж в настоящее время не ведет переговоров по этому вопросу.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник вновь высказался против отправки крылатых ракет Taurus в Украину.

По мнению немецкого лидера, поставка Киеву высокоточного оружия чревата эскалацией войны, учитывая способность этих ракет достигать российской территории.