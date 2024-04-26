Макрон: Европе грозит гибель, ей предстоит принять важные решения

Европа должна избавиться от своей добровольной наивности, в противном случае ей может грозить гибель. Это суровое предупреждение легло в основу речи Эммануэля Макрона, с которой он выступил в четверг в Париже.

Президент Франции, выступивший с двухчасовой речью в университете Сорбонна, отметил, что если Европа хочет выжить в меняющемся мире, она должна реагировать быстро.

«Мы должны осознать, что наша Европа смертна. Она может умереть. Все зависит от выбора, который мы делаем, и этот выбор необходимо сделать сейчас», — сказал он.

Речь Макрона была объявлена продолжением его знаменательной речи в Сорбонне в 2017 году, когда, вскоре после вступления в должность, он впервые призвал Европейский союз двигаться к большей самодостаточности в обороне и экономике.

Речь, которую он произнес всего за несколько недель до европейских выборов, также рассматривалась как попытка активизировать вялую кампанию его партии Возрождения.

На данный момент она сильно отстает от ультраправой партии Марин Ле Пен.

Пессимистически оценивая неготовность Европы к «смене парадигмы», с которой сейчас сталкивается мир, Макрон заявил, что враждебность со стороны России, отсутствие интереса со стороны США и конкуренция со стороны Китая могут превратить ЕС в «маргинализованное» сообщество с низким рейтингом.

«Эра, когда ЕС покупал энергию и удобрения у России, передавал свое производство Китаю и зависел от США в плане своей безопасности, эта эра закончилась», — сказал он.

Он призвал европейских лидеров в ответ быть готовыми к «масштабным стратегическим решениям» в области обороны и экономики, подчеркнув, что для европейских интересов теперь необходима большая доза протекционизма.

По его словам, Европе необходимо создать надежную независимую систему обороны, чтобы в случае необходимости она могла начать войну без помощи США.

Президент Макрон добавил, что европейским армиям не нужно объединяться, но они должны иметь общие цели, такие как создание в конечном итоге общеконтинентального противоракетного щита, и призвал к созданию Европейской военной академии.

Поскольку и Китай, и США – крупнейшие экономики мира – «больше не уважают правила» открытой международной торговли, жизненно важно, чтобы ЕС боролся сам за себя. «Мы не можем быть единственными, кто соблюдает правила, — сказал он, — мы слишком наивны».

Президент Макрон сказал, что он совершенно сознательно отказался исключить отправку сухопутных войск в Украину, о чем он впервые заявил в феврале. Он заявил, что «стратегическая двусмысленность» является важной частью нового геополитического порядка. «Почему мы должны говорить русским, где наш лимит?» — спросил он.

Макрон также сказал, что Европе необходимо показать, что «мы не просто вассалы Соединенных Штатов… что мы балансирующая сила, которая отвергает биполярный [мир]. Мы не просто маленькая часть Запада».

Президент также заявил, что одним из самых больших рисков для выживания Европы является ее собственная деморализация. «Европа может умереть сама по себе, — сказал он. — Риск в том, что мы все привыкли недооценивать самих себя».

Поэтому он призвал европейцев вновь принять ценности, которые сделали континент особенным.

«Мы не такие, как остальные. Мы никогда не должны забывать об этом, — заявил Макрон. — Это не просто кусок земли, это концепция человечества».

Предупреждая об опасностях, связанных с онлайн-дезинформацией, насилием и порнографией, он заявил, что ответом Европы должно стать введение 15-летнего возрастного порога для доступа к социальным сетям: «Мы должны вернуть себе контроль над жизнью наших детей».

Тон президента был заметно более алармистским, чем семь лет назад, но, по его словам, с тех пор много чего произошло.

Он порадовался тому, что европейцы, похоже, наконец-то очнулись от своей «наивности», но предупредил, что они до сих пор не в полной мере осознают, что «мы не вооружены против рисков, с которыми сталкиваемся».

Это обнадеживающая речь для его предвыборного лагеря, возглавляемого малоизвестной Валери Хейер, поскольку эта речь перемещает Францию в центр европейских дебатов и подчеркивает превосходство Макрона над другими лидерами ЕС.

Опасность заключается в том, что она также выставляет это возрождение как театр одного актера, и ставит его успех в полную зависимость от действий французского президента.

Хью Скофильд

Корреспондент Би-би-си в Париже