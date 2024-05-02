Два условия для отправки войск в Украину назвал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запад не должен исключать возможности отправки войск в Украину, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условиями отправки западных войск в Украину могут стать прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

"Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться вопросом отправки войск", — сказал он.

Макрон заявил, что западные союзники должны не исключать такой сценарий, поскольку он является "основным условием" безопасности и авторитета ЕС.

Президент Франции привел пример, что его страна уже отправляла войска на помощь африканским странам, когда пришел соответствующий запрос от их лидеров.

Напомним, в феврале Эммануэль Макрон заявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большой дальности.

Россия, по его словам, становится все более агрессивной не только на поле боя в Украине, но и в целом. Открывая конференцию в Елисейском дворце, Макрон заявил, что союзникам Украины необходимо активизировать поддержку Украины, война в которой продолжается уже третий год.

При этом лидеры западных государств и эксперты скептически оценили перспективу отправки западных войск для защиты Украины и выразили сомнения в реальности сценария, озвученного Макроном.

Также в конце апреля президент Франции заявил, что "Европа должна избавиться от своей добровольной наивности, в противном случае ей может грозить гибель".

В начале этой недели глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа будет поддерживать Украину до окончания боевых действий.

Кроме того, на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал пакет законов, в том числе предусматривающих выделение военной помощи Украине, Израилю, а также Тайваню.