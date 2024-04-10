Зеленский заявил о новом плане контрнаступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны есть новый план контрнаступления, но для него нужна военная помощь от США, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Глава Украины в интервью немецкому изданию поделился, что с помощью современного оружия у Киева есть шансы на успех.

"Вот почему мы собираемся получить определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия", — приводят СМИ слова Зеленского.

Украинский лидер отметил, что на данный момент стране в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны. Зеленский, говоря об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставить дальнобойные ракеты Taurus, назвал это "не таким простым вопросом".

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая мощная система вооружений в Германии", — сказал он, добавив, что Шольц не может оставить страну без вооружения.

Говоря о возможности "заморозки" конфликта, Зеленский, как и до этого, исключил такой сценарий, утверждая, что Россия использует это как "паузу для подготовки новых атак".