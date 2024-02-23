Зеленский анонсировал новое контрнаступление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году его страна намерена не только обороняться, но и наступать, передает NUR.KZ со ссылкой на "Украинскую Правду".

Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что в этом году Украина планирует не только обороняться, но и наступать.

Комментируя контрнаступление 2023 года, украинский лидер заявил, что при таких действиях необходимо думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение означало бы потерю людей. Если Украина, по словам Зеленского, потеряет солдат, она потеряет все.

"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна.

И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", – говорит украинский лидер.

Зеленский отметил, что текущая ситуация на поле боя несправедлива, то есть силы не равны, и призвал Запад выделить им системы Patriot для защиты неба.

Напомним, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось с 1 июня 2023 года. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

В декабре Зеленский признал это, но заявил, что они не отступают.

В феврале этого года президент Украины назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами, отправив в отставку Валерия Залужного. Следом был сменен глава Генштаба ВСУ.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. Позже украинская сторона ответила на сообщения о сотнях взятых в плен во время отступления.