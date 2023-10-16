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Контрнаступление Украины провалилось, заявил Путин

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. При этом, по его словам, российские войска улучшают свои позиции, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Владимир Путин высказался о контрнаступлении Украины. Фрагмент интервью с президентом России опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин.

"Что касается контрнаступления (Украины – прим. ред.), которое якобы "буксует", – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новую активную операцию. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем.

То, что происходит сейчас на всем протяжении (линии – прим. ред.) соприкосновения, – это называется активная оборона, и наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве.

Это касается и Купянского направления, и Запорожского направления и Авдеевского направления. Если широко брать… там населенные пункты могут называть по-разному – я так, укрупненно говорю.

Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Мы этого не скрываем", – заявил Путин.

Добавим, недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 рассказал, что по ситуации на фронте они продолжают продвигаться шаг за шагом, передает Украинская Правда.

"Россия пытается контратаковать, но безуспешно, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом", – сказал он.

Украинский лидер отметил, что движутся не так быстро, как они надеялись. Также недавно он выразил мнение, что текущая стадия войны – ее последняя.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что страна "выбилась из графика" войны. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, причина в том числе связана с медленной поставкой вооружения.

"Мы отстаем на 6-9 месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое – это одна история. Если договорились и получили через 8 месяцев – это другая история", – говорил Подоляк в интервью 24 каналу.

Напомним, Русская служба Би-би-си сообщала, что, начиная с 10 октября, российские военные направляют значительные силы на штурм города Авдеевка в Донецкой области. Эксперты считают, что армия РФ начала в этом районе одну из самых масштабных наступательных операций за время войны.

К слову, контрнаступление Вооруженных сил Украины началось с 1 июня 2023 года.

Недавно Конгресс США утвердил временный бюджет страны на 45 дней, чтобы избежать остановки работы правительства, или шатдауна, исключив оттуда помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов. Позже народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что для дальнейшего финансирования Штатами потребностей Киева в Украине в течение 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала.

Добавим, в начале октября в Киеве состоялось выездное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Отмечалось, что одна из целей мероприятия – продемонстрировать Кремлю готовность ЕС к долгосрочной поддержке Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041087-kontrnastuplenie-ukrainy-provalilos-zayavil-putin/

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