Контрнаступление Украины провалилось, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. При этом, по его словам, российские войска улучшают свои позиции, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Владимир Путин высказался о контрнаступлении Украины. Фрагмент интервью с президентом России опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин.

"Что касается контрнаступления (Украины – прим. ред.), которое якобы "буксует", – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новую активную операцию. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем.

То, что происходит сейчас на всем протяжении (линии – прим. ред.) соприкосновения, – это называется активная оборона, и наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве.

Это касается и Купянского направления, и Запорожского направления и Авдеевского направления. Если широко брать… там населенные пункты могут называть по-разному – я так, укрупненно говорю.

Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Мы этого не скрываем", – заявил Путин.

Добавим, недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 рассказал, что по ситуации на фронте они продолжают продвигаться шаг за шагом, передает Украинская Правда.

"Россия пытается контратаковать, но безуспешно, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом", – сказал он.

Украинский лидер отметил, что движутся не так быстро, как они надеялись. Также недавно он выразил мнение, что текущая стадия войны – ее последняя.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что страна "выбилась из графика" войны. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, причина в том числе связана с медленной поставкой вооружения.

"Мы отстаем на 6-9 месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое – это одна история. Если договорились и получили через 8 месяцев – это другая история", – говорил Подоляк в интервью 24 каналу.

Напомним, Русская служба Би-би-си сообщала, что, начиная с 10 октября, российские военные направляют значительные силы на штурм города Авдеевка в Донецкой области. Эксперты считают, что армия РФ начала в этом районе одну из самых масштабных наступательных операций за время войны.

К слову, контрнаступление Вооруженных сил Украины началось с 1 июня 2023 года.

Недавно Конгресс США утвердил временный бюджет страны на 45 дней, чтобы избежать остановки работы правительства, или шатдауна, исключив оттуда помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов. Позже народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что для дальнейшего финансирования Штатами потребностей Киева в Украине в течение 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала.

Добавим, в начале октября в Киеве состоялось выездное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Отмечалось, что одна из целей мероприятия – продемонстрировать Кремлю готовность ЕС к долгосрочной поддержке Украины.