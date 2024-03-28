ВСУ пока не готовы к крупному контрнаступлению России, заявил Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины пока не готовы к новому контрнаступлению России в ближайшие месяцы, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что их войскам удалось сдержать контрнаступление российских войск в зимние месяцы.

"Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов оружия", – сказал он.

При этом украинский лидер отметил, что ВСУ пока не готовы к еще одному крупному контрнаступлению России, которое ожидается в ближайшие месяцы – примерно в конце мая или в июне.

"А до этого нам нужно не только подготовиться и не только стабилизировать ситуацию", – сказал Зеленский, добавив, что его стране сейчас необходима помощь.

Отметим, что в феврале Зеленский заявил, что в этом году Украина планирует не только обороняться, но и наступать.

Напомним, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось с 1 июня 2023 года. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

В декабре Зеленский признал это, но заявил, что они не отступают.

В феврале этого года президент Украины назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами, отправив в отставку Валерия Залужного. Следом был сменен глава Генштаба ВСУ.

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. Следом украинская сторона ответила на сообщения о сотнях взятых в плен во время отступления.