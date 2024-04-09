МАГАТЭ встревожено атакой дронов на ЗАЭС. Насколько это опасно?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что атака дронов на Запорожскую АЭС резко повысила опасность «крупной ядерной аварии».

Россия утверждает, что нападение было совершено Украиной, тогда как Киев свою причастность категорически отрицает.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опубликовал заявление в соцсети Х, в котором подтвердил как минимум три прямых попадания в конструкции основной оболочки реактора ЗАЭС, отметив, что «подобные инциденты просто не должны происходить».

«Наша цель здесь — избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сказал глава агентства.

Гросси также напомнил, что это – первая подобная прямая атака с ноября 2022 года, когда он изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии, способной привести к радиологическому заражению большой территории.

Российские войска захватили ЗАЭС вскоре после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию с 2022 года, но ей самой требуется постоянная подача электричества для охлаждения одного из реакторов, который не полностью отключен от сети.

Российская администрация, управляющая ЗАЭС заявила, что уровень радиации находится в норме и серьезных повреждений на станции нет.

Власти Украины заявляют, что не имеют отношения к обстрелам атомной станции.

«Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары… по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС уже давно являются хорошо известной и преступной практикой оккупантов», — заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, безопасность ЗАЭС можно обеспечить только после того, как Россия выведет войска со всех объектов станции.

Тем временем, российская сторона заявляет, что удар по ЗАЭС нанесли украинские беспилотники.

«Это жесткая провокация со стороны противника. Данная атака несла больше психологический эффект... Но потенциально любая атака может привести к печальным последствиям», — цитирует РИА новости директора станции Юрия Черничука.

Велика ли опасность?

На сегодняшний день и МАГАТЭ, и «Росатом» утверждают, что серьезных повреждений на станции нет.

Международные инспекторы обнаружили лишь незначительные поверхностные повреждения верхней части крыши купола реактора шестого энергоблока и царапины на бетонной плите, поддерживающей резервуары для хранения охлаждающей воды.

«Хотя повреждение на шестом блоке не поставило под угрозу ядерную безопасность, это был серьезный инцидент, который мог бы нарушить целостность защитной оболочки реактора», — отметил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

Украинское министерство энергетики также не сообщало об угрозе ядерной безопасности из-за ситуации на ЗАЭС, но отметило незначительное снижение уровня воды в специальном водохранилище, используемом для охлаждения ядерных ректоров.

«Уровень воды в водоеме-охладителе в незначительной степени снизился и составляет 15,49 м. Но этого достаточно для обеспечения насущных потребностей станции», — говорится в заявлении министерства.