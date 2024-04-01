Король Британии впервые появился на публике после того, как у него обнаружили рак

Король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Это первое появление короля на публике после того, как у него диагностировали рак.

Как пишет The Guardian, накануне, 31 марта, король вместе с супругой королевой Камиллой принял участие в воскресной пасхальной службе в Капелле Святого Георгия.

По информации Sky News, покидая мероприятие, Карл III с улыбкой поприветствовал присутствующих, пожимая некоторым руку.

На мероприятии также присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские и их сын Джеймс, принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс, а также герцог и герцогиня Йоркские.

Кейт и ее муж, принц Уэльский Уильям, как сообщает Euronews, на службе не присутствовали. Сама служба, которую провел архиепископ Кентерберийский, началась с призыва помолиться за принцессу Уэльскую и короля.

Напомним, что в начале февраля Букингемский дворец сделал официальное заявление о том, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Сообщалось, что он уже приступил к лечению.

После британские СМИ писали, что по этой причине наследник британского престола принц Уэльский Уильям может взять на себя часть обязанностей своего отца.

Сам король Карл выразил "сердечную благодарность" за слова поддержки со стороны общественности. Это было его первое заявление после того, как у него диагностировали рак.

В марте в Сети появилось сообщение о смерти короля Великобритании Карла III, однако никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Позже стало понятно, что информация является фейком. Позже представители Букингемского дворца сообщили ТАСС о том, что "король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами".

Между тем, онкология выявлена не только у короля Британии, но и у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. О том, что она лечится от рака, объявил Кенсингтонский дворец. Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе. Тип опухоли не раскрывается. Сообщается лишь, что принцесса проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Напомним, Карл III официально взошел на престол 6 мая прошлого года. Его мать и предшественница Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Она провела на троне Великобритании рекордные 70 лет.