Сообщения о смерти короля Великобритании распространили в Сети

В Сети появилось сообщение о смерти короля Великобритании Карла III, однако никаких официальных заявлений по этому поводу нет, передает NUR.KZ.

Сегодня у ряда СМИ и Telegram-каналов появилось сообщение о смерти короля Карла III.

Авторы постов ссылались на якобы заявление Букингемского дворца. Однако на официальных страницах дворца такой информации не публиковалось. Ничего о смерти монарха не говорилось и в англоязычных СМИ.

Так, например, подобное сообщение появилось в российских Telegram-каналах Baza и Mash.

Позже сами авторы пабликов обновили посты, отметив, что они "поторопились", а сообщение "оказалось вбросом".

Кроме того, буквально за полтора часа до появления информации на официальной странице короля в Facebook появилось фото с королевой Камиллой.

Позже представители Букингемского дворца сообщили ТАСС о том, что "король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами".

При этом напомним, что в начале февраля Букингемский дворец сделал официальное заявление о том, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Сообщалось, что он уже приступил к лечению.

Британские СМИ писали, что по этой причине наследник британского престола принц Уэльский Уильям может взять на себя часть обязанностей своего отца.

Позже король Карл выразил "сердечную благодарность" за слова поддержки со стороны общественности. Это было его первое заявление после того, как у него диагностировали рак.

Через несколько дней после публикации заявления он появился на публике, посетив воскресную службу в графстве Норфолк.

Судя по кадрам, Карл III с зонтиком в руках улыбался и махал рукой, направляясь вместе с королевой Камиллой к церкви Святой Марии Магдалины, которая находится на территории королевского поместья Сандрингем.

Также отметим, что Карл III официально взошел на престол 6 мая прошлого года. Его мать и предшественница Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Она провела на троне Великобритании рекордные 70 лет.