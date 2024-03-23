У Кейт, принцессы Уэльской, диагностирован рак, она проходит химиотерапию
Опубликовано:
Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.
Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.
Тип опухоли не раскрывается.
Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.
Принцесса записала видеообращение, в котором сказала следующее: «Конечно, это стало огромным потрясением, и мы с Уильямом делаем все, что можем, чтобы это осмыслить и справиться с этим приватно ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, на это потребовалось время. Мне было нужно время для того, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать [онкологическое] лечение. Но самое главное, нам было нужно время, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них образом, и заверить их, что со мной все будет нормально».
«Я им сказала, что я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточиваясь на том, что поможет мне излечиться умом, телом и духом», — подчеркнула принцесса.
Со времени январской операции на брюшной полости Кейт не появлялась на публике, что породило множество слухов и конспирологических теорий. 10 марта она распространила фотографию с мужем и детьми, но фотоагентства вскоре отозвали ее, обнаружив в ней признаки цифровой манипуляции.
На следующий день принцесса объявила, что она пыталась редактировать фотографию, и извинилась за возникшее недоразумение.
18 марта Кейт вместе с мужем видели в магазине в Виндзоре, видео, снятое очевидцем, опубликовали британские таблоиды.
Кейт – не единственная из членов британской королевской семьи, кому в последние месяцы был поставлен онкологический диагноз. Опухоль также была обнаружена у самого короля Карла III, причем тоже в ходе другой медицинской процедуры, после чего он также стал показываться на публике гораздо реже.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072373-u-keyt-printsessy-uelskoy-diagnostirovan-rak-ona-prohodit-himioterapiyu/