У Кейт, принцессы Уэльской, диагностирован рак, она проходит химиотерапию

Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

Тип опухоли не раскрывается.

Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.

Принцесса записала видеообращение, в котором сказала следующее: «Конечно, это стало огромным потрясением, и мы с Уильямом делаем все, что можем, чтобы это осмыслить и справиться с этим приватно ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, на это потребовалось время. Мне было нужно время для того, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать [онкологическое] лечение. Но самое главное, нам было нужно время, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них образом, и заверить их, что со мной все будет нормально».

«Я им сказала, что я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточиваясь на том, что поможет мне излечиться умом, телом и духом», — подчеркнула принцесса.

Со времени январской операции на брюшной полости Кейт не появлялась на публике, что породило множество слухов и конспирологических теорий. 10 марта она распространила фотографию с мужем и детьми, но фотоагентства вскоре отозвали ее, обнаружив в ней признаки цифровой манипуляции.

На следующий день принцесса объявила, что она пыталась редактировать фотографию, и извинилась за возникшее недоразумение.

18 марта Кейт вместе с мужем видели в магазине в Виндзоре, видео, снятое очевидцем, опубликовали британские таблоиды.

Кейт – не единственная из членов британской королевской семьи, кому в последние месяцы был поставлен онкологический диагноз. Опухоль также была обнаружена у самого короля Карла III, причем тоже в ходе другой медицинской процедуры, после чего он также стал показываться на публике гораздо реже.