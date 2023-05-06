Карл III коронован в Лондоне

Карл III. Кадр из видео: youtube.com/BBC News

Завершилась пятая часть официальной церемонии коронации британского короля Карла III. На него надели корону, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прямую трансляцию из Вестминстерского аббатства.

Коронационная служба состояла из нескольких частей:

признание и одобрение; клятва; помазание; инвеститура; восхождение на престол.

В заключительной части архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне прозвучал оружейный салют.

Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.

После клятвы на верность королю его жена Камилла тоже была помазана, коронована и возведена на престол.

Напомним, сегодня в 11 часов по британскому времени (в 16 часов по времени Алматы) началась официальная церемония коронации короля Карла III. Она проходила в Вестминстерском аббатстве, откуда велась прямая трансляция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019678-karl-iii-koronovan-v-londone/