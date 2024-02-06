СМИ: Принц Уильям может взять на себя часть обязанностей короля Карла III

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям может взять на себя часть обязанностей своего отца из-за того, что у Карла III был диагностирован рак, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Как сообщает Sky News, старшие члены королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма, могут взять на себя некоторые дополнительные обязанности от имени короля Карла III, пока он проходит лечение от рака.

При этом сообщается, что король продолжит выполнять свои конституционные обязанности, в том числе проводить еженедельные встречи с британским премьером Риши Сунаком.

Напомним, ранее Букингемский дворец сообщил, что во время госпитализации у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Он уже приступил к лечению.

18 января сообщалось, что король Великобритании Карл III временно не будет участвовать в мероприятиях из-за предстоящей операции.

Напомним, король Карл III был официально объявлен монархом Соединенного Королевства 10 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

6 мая 2023 года Карл III был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Выступая перед гражданами со своим первым обращением в сентябре 2022 года, Карл III объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским и наследником британского престола.