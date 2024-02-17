Украинские войска покинули Авдеевку. Какое это имеет значение?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. Россиянам удалось окружить часть украинских войск и перерезать последнюю большую трассу, по которой осуществлялось снабжение оборонявшихся.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в заявлении Сырского в фейсбуке.

Командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что «личный состав уже выведен» и украинские военные «заняли оборону на определенных рубежах».

Российские войска многократно пытались захватить Авдеевку с самого начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Масштабное наступление на нее велось с осени 2023-го.

Источники, близкие к российской власти, сообщали, что из Кремля поступило указание любой ценой захватить этот город до мартовских президентских выборов, чтобы продемонстрировать успехи Владимира Путина в ведущейся им войне против Украины накануне его переизбрания.

Силы обороны Украины долго держали оборону, в конце января эксперты заговорили о критической ситуации и необходимости выводить гарнизон, однако этого не произошло.

Авдеевка – небольшой промышленный город рядом с Донецком, захваченным пророссийскими сепаратистами при поддержке российских войск почти 10 лет назад – весной 2014-го.

Все эти годы Авдеевку удерживали украинские войска, построившие там мощные оборонительные укрепления. Несмотря на близость к линии соприкосновения сторон, до самого начала полномасштабной войны город развивался и экономически рос.

Российское вторжение в феврале 2022 года всё изменило. Остановился местный завод, большинство жителей покинуло город, спасаясь от ежедневных разрушительных бомбардировок.

Российская армия убедилась, что преодолеть мощные оборонительные линии наскоком не удастся, и перешла к уничтожению города авиационными ударами и штурмами пехоты.

К настоящему моменту от города мало что осталось: в результате интенсивных бомбежек и боевых действий почти все здания в городе или разрушены до основания, или значительно повреждены.

Для обеих сторон Авдеевка имела важное политическое и военное значение. Россия пыталась отодвинуть украинские войска на безопасное расстояние, чтобы Донецк не попадал под обстрелы артиллерии ВСУ.

Для Украины Авдеевка важна как крупный железнодорожный узел, мощный промышленный центр, а также как постоянная потенциальная угроза для Донецка.

В нескольких километрах от нее проходит дорога, соединяющая Донецк, Горловку и Луганск. Если бы ее удалось перерезать, это значительно усложнило бы логистику российских войск.

10 октября российская армия начала мощное наступление на Авдеевку, пытаясь выбить украинские силы.

По оценкам Киева, в наступлении участвовали около 40 тысяч российских солдат, атаковавших с южного и северного фланга, пытаясь обойти Авдеевку и взять ее в кольцо.

Украинские власти заявили, что россияне понесли огромные потери - только за первый месяц наступления около 10 тысяч бойцов.

Независимого подтверждения данных Генштаба ВСУ нет, но в соцсетях есть много видеозаписей, на которых видно уничтожение колонн российской бронетехники возле Авдеевки.

За четыре месяца боев у Авдеевки россиянам удалось продвинуться на несколько километров на севере и на юге. Они захватили села Степное и Бердичи и приблизились к местному коксохимическому заводу – одному из важных опорных пунктов ВСУ.

В январе российские войска сумели войти в город и завязать уличные бои. Приближались они и к главной дороге, по которой шли поставки украинскому гарнизону.

В начале февраля ситуация стала критической для защитников города, ряд военных обозревателей заговорили об угрозе окружения. Но Киев не дал команду на отход из Авдеевки и направил туда на подкрепление одни из наиболее опытных подразделений.

Это повторяло ситуацию с Бахмутом, о чем предостерегали военные эксперты. По состоянию на середину февраля безопасный коридор для выхода солдат ВСУ составлял всего 4-5 километров.

Несмотря на большие потери, Кремль достиг своих целей на этом направлении. Пала последняя оборонительная линия ВСУ, не менявшаяся с 2014 года.

Следующей значимой целью российской армии может стать город Селидово в 30 км к западу от Авдеевки или расположенный в 12 км к северо-западу от Селидово город Покровск.