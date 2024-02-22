"Полная ложь". В ВСУ ответили на сообщения о сотнях взятых в плен во время отступления из Авдеевки

Во время отступления ВСУ из Авдеевки до тысячи украинских военных могли попасть в плен, сообщила газета New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и западных чиновников. В ВСУ эту цифру категорически отрицают.

В опубликованной 20 февраля статье говорится, что от 850 до 1000 солдат могли попасть в плен или считаются пропавшими без вести.

«Двое солдат, которые знают об отступлении Украины, подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, похоже, попали в плен или считаются пропавшими без вести. Западные официальные лица сказали, что этот диапазон кажется точным», — написало издание.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в комментарии Украинской службе Би-би-си опроверг эту информацию. «В данном случае NYT распространяют российские нарративы», — сказал он.

Он пояснил, что на последнем этапе операции в Авдеевке под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попали в плен. Но речь идет не о сотнях военных.

«Сейчас мы оперируем понятием „некоторое количество не вышло на связь“. Ведь со временем отдельные военнослужащие, которые сначала считались пропавшими, выходят на связь на нашей стороне; они в госпиталях или присоединяются к своим подразделениям», — сказал он.

По словам Лихового, это сообщение — часть «информационной агрессии», которую Россия применяет вместе с бомбами и снарядами.

«Заявления российской пропаганды о сотнях и тысячах пленных — это дезинформация, которая ничем не подтверждена. Или, говоря прямо, полная ложь», — сказал представитель ОТГ «Таврия».

Он добавил, что в плен к украинским войскам также попали и российские военные.

Что пишет NYT

NYT цитирует мнение западных чиновников о том, что вывод украинских войск был плохо спланированным и «хаотичным».

Ссылаясь на интервью с солдатами, издание пишет, что украинские войска были не готовы к тому, как быстро развернулось российское продвижение в Авдеевке на прошлой неделе.

Украина пыталась выиграть время для отступления регулярных пехотных сил, используя для прикрытия силы спецоперации и элитную Третью отдельную десантно-штурмовую бригаду. Но подразделения не смогли замедлить продвижение россиян и вывести каждого украинского солдата.

«Хаотическое отступление не является неизбежным. Отвести войска без значительных потерь сложно, но возможно, если делать это в рамках сознательной, неторопливой операции, считают американские стратеги», — пишет издание.

По их мнению, Украина слишком долго ждала, чтобы начать отступление в Авдеевке.

Военные, с которыми говорили журналисты NYT, также сказали, что причиной хаотичного отступления стали проблемы со связью.

Собеседники издания предположили, что некоторые подразделения отступили раньше, чем другие узнали об отступлении. Это поставило оставленные части под угрозу окружения россиянами.

Что говорят украинские военные

В интервью Украинской службе Би-би-си заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов назвал выход из оперативного окружения «одним из лучших маневров в военном искусстве».

Бригаду направили под Авдеевку на последнем этапе, когда украинские силы нуждались в немедленном подкреплении, в том числе в помощи при возможном отходе.

Кудряшов объяснил, в каких тяжелых условиях происходило отступление: соотношение сил с противником было 1 к 11, боеприпасов не хватало, россияне сбрасывали управляемые авиабомбы, которые сжигали все вокруг.

«В некоторых случаях бойцы 3-й бригады вели бои на 360 градусов», — рассказал военный.

Однако, по его словам, россияне не смогли замкнуть кольцо, хотя фактически окружили некоторые из украинских подразделений.

Несмотря на тяжелое отступление, Кудряшов считает его удачным.

«За счет удачного планирования, качеств военных, мы не дали замкнуть кольцо и раскрывали те кольца, которые россияне создавали внутри города», — сказал он Украинской службе Би-би-си.

В субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки, чтобы «избежать окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

В тот же день командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что на завершающем этапе операции несколько украинских военнослужащих попали в плен.

Позже появились доказательства возможных военных преступлений, совершенных россиянами. Родственники шести погибших бойцов, найденных после захвата города, говорят, что их убили после сдачи в плен.

В разговоре с Би-би-си несколько украинских военных, которые отступали из Авдеевки, вспоминали, что просьбы бойцов об отступлении командование отвергало, пока те не оказались в российском окружении. Когда же приказ наконец поступил, было поздно — военные оказались в окружении.