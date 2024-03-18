Путин побеждает на выборах президента России: ЦИК озвучил предварительные итоги голосования

Российский ЦИК обработал 93,06% протоколов - на выборах президента РФ с большим отрывом побеждает Владимир Путин. В ведомстве сообщили предварительные итоги.

На момент написания статьи, по информации РИА Новости, ЦИК озвучил следующие результаты: