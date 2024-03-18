Путин побеждает на выборах президента России: ЦИК озвучил предварительные итоги голосования
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Российский ЦИК обработал 93,06% протоколов - на выборах президента РФ с большим отрывом побеждает Владимир Путин. В ведомстве сообщили предварительные итоги.
На момент написания статьи, по информации РИА Новости, ЦИК озвучил следующие результаты:
- Путин - 87,26%
- Харитонов - 4,29%
- Даванков - 3,89%
- Слуцкий - 3,16%
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2069784-putin-pobezhdaet-na-vyborah-prezidenta-rossii-tsik-ozvuchil-predvaritelnye-itogi-golosovaniya/