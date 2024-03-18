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Путин побеждает на выборах президента России: ЦИК озвучил предварительные итоги голосования

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

Российский ЦИК обработал 93,06% протоколов - на выборах президента РФ с большим отрывом побеждает Владимир Путин. В ведомстве сообщили предварительные итоги.

На момент написания статьи, по информации РИА Новости, ЦИК озвучил следующие результаты:

  • Путин - 87,26%
  • Харитонов - 4,29%
  • Даванков - 3,89%
  • Слуцкий - 3,16%

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2069784-putin-pobezhdaet-na-vyborah-prezidenta-rossii-tsik-ozvuchil-predvaritelnye-itogi-golosovaniya/

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