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Выборы в России: огромные очереди собрались на участках в Алматы и Астане (видео)

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Очередь к избирательному участку в Алматы
Очередь к избирательному участку в Алматы. Кадр из видео: t.me/sotavisionmedia

В России проводятся президентские выборы. Избирательная кампания проводится и в Казахстане – видео с мест событий появились на страницах и в каналах различных СМИ.

Одним из первых видео из Алматы поделилось издание SOTA. На кадрах можно заметить очереди протяженностью в десятки километров.

Интернет-издание "Медиазона" пишет, что очередь из желающих проголосовать в Алматы растянулась более чем на 500 метров.

Telegram-канал "За нами уже выехали" пишет, что очередь растянулась от Генконсульства РФ на улице Жандосова и до пересечения улиц Манаса и бульвара Бухар жырау.

По состоянию на 13:11 протяженность очереди уже составила порядка 700 метров, уточняет проект "Агентство" в Telegram.

По информации "Медузы", аналогичная ситуация наблюдается и в Астане.

Журналист Михаил Козачков в Telegram пишет, что в числе присутствующих имеются российские релоканты.

Для справки: как пишет словарь современного языка MySlang, релокант (от англ. relocate – переместить) – человек, сменивший место жительства, страну пребывания.

Выборы в России

Кто принимает участие в выборах?

  • действующий президент России Владимир Путин;
  • депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов;
  • глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий;
  • вице-спикер Думы из "Новых людей" Владислав Даванков.

Российские выборы проводятся уже третий день: начались они в пятницу, 15 марта. Сегодня участки для голосования открылись и за рубежом, в том числе в Казахстане.

Где можно проголосовать находясь в Казахстане?

Как указано на официальном сайте посольства России в Казахстане, избирательные участки разделены по регионам:

– Астана (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, область Ұлытау):

  • адрес: ул. Кенесары, д. 39 (представительство "Россотрудничества" – Русский дом в Астане);
  • телефон: +7-777-522-67-69

– Алматы (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области, область Жетісу, города Алматы, Шымкент):

  • адрес: ул. Жандосова, д. 4 (Генконсульство России в Алматы);
  • телефон: +7-727-274-71-68.

– Уральск (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Атырауская области):

  • адрес: ул. Мухита, д. 78 (Генконсульство России в Уральске);
  • телефон: +7 (7112) 51-16-26.

– Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, область Абай):

  • адрес: ул. Сагадата Нурмагамбетова, д. 2а (Генконсульство России в Усть-Каменогорске);
  • телефон: +7 (7232) 26-29-59, +7-705-752-55-54.

Кто может участвовать в голосовании?

В голосовании смогут принять участие граждане России (все пункты должны быть соблюдены):

  • постоянно проживающие или временно находящиеся в РК;
  • достигшие на день голосования возраста 18 лет;
  • лично явившиеся на избирательный участок 17 марта в период с 08:00 до 20:00 (по времени Казахстана);
  • предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2069682-vybory-v-rossii-na-uchastkah-v-almaty-i-astane-sobralis-ogromnye-ocheredi-video/

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