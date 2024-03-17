Выборы в России: огромные очереди собрались на участках в Алматы и Астане (видео)
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В России проводятся президентские выборы. Избирательная кампания проводится и в Казахстане – видео с мест событий появились на страницах и в каналах различных СМИ.
Одним из первых видео из Алматы поделилось издание SOTA. На кадрах можно заметить очереди протяженностью в десятки километров.
Интернет-издание "Медиазона" пишет, что очередь из желающих проголосовать в Алматы растянулась более чем на 500 метров.
Telegram-канал "За нами уже выехали" пишет, что очередь растянулась от Генконсульства РФ на улице Жандосова и до пересечения улиц Манаса и бульвара Бухар жырау.
По состоянию на 13:11 протяженность очереди уже составила порядка 700 метров, уточняет проект "Агентство" в Telegram.
По информации "Медузы", аналогичная ситуация наблюдается и в Астане.
Журналист Михаил Козачков в Telegram пишет, что в числе присутствующих имеются российские релоканты.
Для справки: как пишет словарь современного языка MySlang, релокант (от англ. relocate – переместить) – человек, сменивший место жительства, страну пребывания.
Выборы в России
Кто принимает участие в выборах?
- действующий президент России Владимир Путин;
- депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов;
- глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий;
- вице-спикер Думы из "Новых людей" Владислав Даванков.
Российские выборы проводятся уже третий день: начались они в пятницу, 15 марта. Сегодня участки для голосования открылись и за рубежом, в том числе в Казахстане.
Где можно проголосовать находясь в Казахстане?
Как указано на официальном сайте посольства России в Казахстане, избирательные участки разделены по регионам:
– Астана (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, область Ұлытау):
- адрес: ул. Кенесары, д. 39 (представительство "Россотрудничества" – Русский дом в Астане);
- телефон: +7-777-522-67-69
– Алматы (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области, область Жетісу, города Алматы, Шымкент):
- адрес: ул. Жандосова, д. 4 (Генконсульство России в Алматы);
- телефон: +7-727-274-71-68.
– Уральск (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Атырауская области):
- адрес: ул. Мухита, д. 78 (Генконсульство России в Уральске);
- телефон: +7 (7112) 51-16-26.
– Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, область Абай):
- адрес: ул. Сагадата Нурмагамбетова, д. 2а (Генконсульство России в Усть-Каменогорске);
- телефон: +7 (7232) 26-29-59, +7-705-752-55-54.
Кто может участвовать в голосовании?
В голосовании смогут принять участие граждане России (все пункты должны быть соблюдены):
- постоянно проживающие или временно находящиеся в РК;
- достигшие на день голосования возраста 18 лет;
- лично явившиеся на избирательный участок 17 марта в период с 08:00 до 20:00 (по времени Казахстана);
- предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2069682-vybory-v-rossii-na-uchastkah-v-almaty-i-astane-sobralis-ogromnye-ocheredi-video/