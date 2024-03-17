Выборы в России: огромные очереди собрались на участках в Алматы и Астане (видео)

В России проводятся президентские выборы. Избирательная кампания проводится и в Казахстане – видео с мест событий появились на страницах и в каналах различных СМИ.

Одним из первых видео из Алматы поделилось издание SOTA. На кадрах можно заметить очереди протяженностью в десятки километров.

Интернет-издание "Медиазона" пишет, что очередь из желающих проголосовать в Алматы растянулась более чем на 500 метров.

Telegram-канал "За нами уже выехали" пишет, что очередь растянулась от Генконсульства РФ на улице Жандосова и до пересечения улиц Манаса и бульвара Бухар жырау.

По состоянию на 13:11 протяженность очереди уже составила порядка 700 метров, уточняет проект "Агентство" в Telegram.

По информации "Медузы", аналогичная ситуация наблюдается и в Астане.

Журналист Михаил Козачков в Telegram пишет, что в числе присутствующих имеются российские релоканты.

Для справки: как пишет словарь современного языка MySlang, релокант (от англ. relocate – переместить) – человек, сменивший место жительства, страну пребывания.

Выборы в России

Кто принимает участие в выборах?

действующий президент России Владимир Путин;

депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов;

глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий;

вице-спикер Думы из "Новых людей" Владислав Даванков.

Российские выборы проводятся уже третий день: начались они в пятницу, 15 марта. Сегодня участки для голосования открылись и за рубежом, в том числе в Казахстане.

Где можно проголосовать находясь в Казахстане?

Как указано на официальном сайте посольства России в Казахстане, избирательные участки разделены по регионам:

– Астана (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, область Ұлытау):

адрес: ул. Кенесары, д. 39 (представительство "Россотрудничества" – Русский дом в Астане);

телефон: +7-777-522-67-69

– Алматы (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области, область Жетісу, города Алматы, Шымкент):

адрес: ул. Жандосова, д. 4 (Генконсульство России в Алматы);

телефон: +7-727-274-71-68.

– Уральск (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Атырауская области):

адрес: ул. Мухита, д. 78 (Генконсульство России в Уральске);

телефон: +7 (7112) 51-16-26.

– Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, область Абай):

адрес: ул. Сагадата Нурмагамбетова, д. 2а (Генконсульство России в Усть-Каменогорске);

телефон: +7 (7232) 26-29-59, +7-705-752-55-54.

Кто может участвовать в голосовании?

В голосовании смогут принять участие граждане России (все пункты должны быть соблюдены):