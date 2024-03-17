Явка на выборах президента России превысила 70%, сообщил российский ЦИК

В ЦИК РФ рассказали, что явка избирателей на выборах президента России превысила 70 процентов. Свои голоса россияне также успели отдать в других странах, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным ЦИК РФ, явка избирателей на выборах президента России, по состоянию на 16:03 по Москве (18:03 по Астане), составила 70,01%.

При этом сообщается, что в новых регионах России (как их называет РИА Новости), где выборы президента проходили впервые, участки уже закрылись. Во всех четырех субъектах (по версии Украины – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях) явка избирателей превысила 80%.

Для справки: соглашения о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины были подписаны Путиным 30 сентября 2022 года.

Наряду с этим граждане России проголосовали и в других странах – Нидерландах, Бельгии, Испании, США и др. Как рассказала официальный представитель МИД РФ, на утро воскресенья на выборах российского президента проголосовали 125 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах.

Почти 2,6 миллиона человек отдали свой голос досрочно.

Между тем в Алматы и Астане у избирательных участков собрались огромные очереди из российских граждан. Время голосования в Алматы продлили до 21:00.

Выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта, сегодня, 17 марта – последний день. Кандидатами на пост главы этой страны являются:

действующий президент РФ Владимир Путин;

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

депутат от КПРФ Николай Харитонов;

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".

Напомним также, что в декабре ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.

8 февраля в регистрации отказали Борису Надеждину – кандидату от партии "Гражданская инициатива", выступающей против войны в Украине.